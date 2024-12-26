Нова тривога в Харкові: чому змінився звук та чи диференційована вона

Починаючи з масованого ракетного обстрілу 25 грудня, в Харкові звучить незвичний сигнал повітряної тривоги – з голосовими повідомленнями. Що це, розповіли в мерії та ХОВА.

Незвичайний звук і голос, що супроводжує повідомлення про небезпеку для харків’ян, — це ще не диференційована повітряна тривога, повідомили в пресслужбі мерії. За даними міськради, військові ще погоджують зміни в системі оголошення повітряної тривоги для Харкова. Поки що сигнали, які розробили для нової системи, “просто допомагають старій системі” і заразом проходять тестування.

“Щодо диференційованої системи, поясню. Ми (місто, інші населені пункти, місто Харків) можемо лише посилювати систему оповіщення цивільного населення. Однак сигнали повітряної тривоги лунають із центру, з міста Києва і приймаються військовими безпосередньо, – прокоментував на пресконференції 26 грудня начальник ХОВА Олег Синєгубов, передає кореспондент МГ “Об’єктив”. – Ми постійно в комунікації з головнокомандувачем, паном Сирським, і певні результати роботи вже є. Ті нетривалі тривоги, які ми мали, це, скажімо так, і є результат тієї роботи, комунікації, яку ми мали. Якщо злітає ракетоносій або носій керованої авіабомби, звичайно, однозначно вмикається повітряна тривога по місту Харків. Якщо є загроза пусків ракет тактичної авіації, буде лунати однозначно повітряна тривога, включаючи місто Харків. Тобто особисто місто Харків, інші населенні пункти нашої області можуть лише посилювати комунікацію, посилювати оповіщення місцевого населення. Однак вони позбавлені права, як і будь-хто інший, окрім військового командування, приймати рішення щодо включання або не включання сигналу повітряної тривоги“.