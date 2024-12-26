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Мали знищувати продуктовий запас: ОВА про тривалі тривоги та бізнес в Харкові

Суспільство 12:29   26.12.2024
Олена Нагорна
Вікторія Яковенко
Мали знищувати продуктовий запас: ОВА про тривалі тривоги та бізнес в Харкові Фото: Харківська міськрада

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, чи розробили якийсь алгоритм роботи для бізнесу під час довготривалої тривоги у Харкові, зокрема після удару РФ по «Епіцентру».

«Алгоритм розроблений, знову ж таки, ми не можемо діяти поза межами нормативно-правових актів, які там встановлені. Кримінальне провадження по цій справі ще не завершено, ми чекаємо висновків. І далі, як ми домовлялися, враховуючи ті висновки, які зроблять наші правоохоронні органи, можливо, ми будемо звертатися до профільних міністерств та вищого керівництва щодо перегляду правил і норм поведінки під час повітряної тривоги», – сказав Синєгубов, передає кореспондент МГ «Об’єктив».

При цьому він зазначив, що деякий час у Харкові майже місяць спостерігалось затишшя.

«Це наслідок і роботи наших ЗСУ. По-перше, ми маємо мати результати на полі бою і по захисту неба над Харковом, Харківською областю», – додав голова ХОВА.

За його даними, наразі всі мережеві супермаркети працюють у Харкові в штатному режимі.

«Найбільша тривога у нас була 46 годин. Це абсолютний рекорд. Так ось, питання збереження бізнесу і функціонування бізнесу для нас – це пріоритетне завдання. Ми постійно комунікуємо з вищим адміністративним керівництвом мережевих супермаркетів, наприклад «Метро», «Епіцентр», інші. Для того, щоб вони зберігали свою присутність у нас», – заявив Синєгубов.

Голова ХОВА також повідомив, що середній бізнес у місті за 2024-й рік має приріст у порівнянні з 2022-м і 2023-м роками.

«Були випадки, наприклад, ми комунікували з «Метро», вони мали знищувати продуктовий свій запас тому, що вони три доби майже не могли тут працювати. Поряд із цим вони розподілили ці мінуси свої, ці свої втрати на інші мережі більш прибуткові, щоб зберегти саме мережу у Харкові», – додав Синєгубов.

Нагадаємо, внаслідок удару військових РФ по будмаркету “Епіцентр” у Харкові 25 травня 19 людей загинули та ще 54 постраждали, внаслідок влучання в житлову п’ятиповерхівку 30 травня – вісім загиблих та 26 постраждалих.

Автор: Олена Нагорна, Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Грудня 2024 в 12:29;

  • Кореспондент Олена Нагорна, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, чи розробили якийсь алгоритм роботи для бізнесу під час довготривалої тривоги у Харкові, зокрема після удару РФ по «Епіцентру».".