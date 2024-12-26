«Приходилось уничтожать продукты»: ОВА о долгих тревогах и бизнесе в Харькове
Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, разработали ли какой-либо алгоритм работы для бизнеса во время долговременной тревоги в Харькове, в частности после удара РФ по «Эпицентру».
«Алгоритм разработан, опять же, мы не можем действовать вне нормативно-правовых актов, которые там установлены. Уголовное производство по этому делу еще не завершено, мы ждем выводов. И дальше, как мы договаривались, учитывая те выводы, которые сделают наши правоохранительные органы, возможно, мы будем обращаться в профильные министерства и высшее руководство по пересмотру правил и норм поведения во время воздушной тревоги», — сказал Синегубов, передает корреспондент МГ «Обьектив».
При этом он отметил, что некоторое время в Харькове почти месяц наблюдалось затишье.
«Это следствие и работы наших ВСУ. Во-первых, мы должны иметь результаты на поле боя и по защите неба над Харьковом, Харьковской областью», — добавил глава ХОВА.
По его данным, все сетевые супермаркеты работают в Харькове в штатном режиме.
«Самая большая тревога у нас была 46 часов. Это абсолютный рекорд. Так вот, вопрос сохранения бизнеса и функционирования бизнеса для нас – это приоритетная задача. Мы постоянно общаемся с высшим административным руководством сетевых супермаркетов, например, «Метро», «Эпицентр», другие. Для того чтобы они сохраняли свое присутствие у нас», — заявил Синегубов.
Глава ХОВА также сообщил, что средний бизнес в городе за 2024 год имеет прирост по сравнению с 2022-м и 2023-м годами.
«Были случаи, например, мы коммуницировали с «Метро», им приходилось уничтожать продуктовый свой запас потому, что они трое суток почти не могли здесь работать. Рядом с этим они распределили эти свои минусы, эти свои потери на другие сети более прибыльны, чтобы сохранить сеть в Харькове», — добавил Синегубов.
Напомним, в результате удара военных РФ по строймаркету «Эпицентр» в Харькове 25 мая 19 человек погибли и еще 54 пострадали, вследствие попадания по жилой пятиэтажке 30 мая — восемь погибших и 26 пострадавших.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: бизнес, воздушная тревога, Олег Синегубов, удар, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 26 декабря 2024 в 12:29;
Корреспондент Елена Нагорная, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, разработали ли какой-либо алгоритм работы для бизнеса во время долговременной тревоги в Харькове, в частности после удара РФ по «Эпицентру».".