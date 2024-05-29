Названо окончательное число жертв удара РФ по «Эпицентру» в Харькове (фото)

Завершены поисковые работы в харьковском строймаркете «Эпицентр», по которому 25 мая российские военные нанесли авиаудар, сообщает министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Полиция идентифицировала все 19 тел погибших. Это 11 мужчин, шесть женщин и двое детей — 17-летний парень и 12-летняя девочка. Еще 54 человека пострадали.

«Это было непросто. Погибших с помощью спецтехники круглосуточно искали среди пепла, оперативно идентифицировали с помощью ДНК-лаборатории. Криминалисты провели более ста исследований. В полицию обратились 16 родственников пропавших без вести, которые предоставили биологические образцы для экспертиз. Также мы привлекли кинологов — служебный пес обнаружил одно тело и один фрагмент. Благодарен всем за работу!» — написал Клименко.



Фото: Telegram Олега Синегубова

Напомним, удар по гипермаркету «Эпицентр» в Харькове нанесли около 16 часов 25 мая. В нем находилось около 120 человек. По данным облпрокуратуры, по торговому центру ударили двумя УМПБ Д-30. Жертв могло быть гораздо больше: в 80 метрах от строймаркета позже нашли третью такую же бомбу, которая не разорвалась. 28 мая облпрокуратура сообщила, что количество погибших возросло до 18, раненых — 50. Утром 29 мая умер 40-летний мужчина, который находился в реанимации. Таким образом число погибших возросло до 19. В прокуратуре сообщили о 54 пострадавших.