Live
  • Ср 29.05.2024
  • Харьков  +22°С
  • USD 40.4
  • EUR 43.97

Названо окончательное число жертв удара РФ по «Эпицентру» в Харькове (фото)

Происшествия 18:22   29.05.2024
Елена Нагорная
Названо окончательное число жертв удара РФ по «Эпицентру» в Харькове (фото) Фото: Telegram Олега Синегубова

Завершены поисковые работы в харьковском строймаркете «Эпицентр», по которому 25 мая российские военные нанесли авиаудар, сообщает министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Полиция идентифицировала все 19 тел погибших. Это 11 мужчин, шесть женщин и двое детей — 17-летний парень и 12-летняя девочка. Еще 54 человека пострадали.

«Это было непросто. Погибших с помощью спецтехники круглосуточно искали среди пепла, оперативно идентифицировали с помощью ДНК-лаборатории. Криминалисты провели более ста исследований. В полицию обратились 16 родственников пропавших без вести, которые предоставили биологические образцы для экспертиз. Также мы привлекли кинологов — служебный пес обнаружил одно тело и один фрагмент. Благодарен всем за работу!» — написал Клименко.


Фото: Telegram Олега Синегубова

Напомним, удар по гипермаркету «Эпицентр» в Харькове нанесли около 16 часов 25 мая. В нем находилось около 120 человек. По данным облпрокуратуры, по торговому центру ударили двумя УМПБ Д-30. Жертв могло быть гораздо больше: в 80 метрах от строймаркета позже нашли третью такую же бомбу, которая не разорвалась. 28 мая облпрокуратура сообщила, что количество погибших возросло до 18, раненых — 50. Утром 29 мая умер 40-летний мужчина, который находился в реанимации. Таким образом число погибших возросло до 19. В прокуратуре сообщили о 54 пострадавших.

Автор: Елена Нагорная
Популярно
В Харькове были слышны взрывы: Мельник предупреждал об авиабомбе
В Харькове были слышны взрывы: Мельник предупреждал об авиабомбе
29.05.2024, 16:00
Главные новости 29.05: «прилеты» под Харьковом, завершены поиски в «Эпицентре»
Главные новости 29.05: «прилеты» под Харьковом, завершены поиски в «Эпицентре»
29.05.2024, 18:28
Неразорвавшийся снаряд УМПБ Д-30 спасатели вытащили в центре Харькова
Неразорвавшийся снаряд УМПБ Д-30 спасатели вытащили в центре Харькова
29.05.2024, 18:47
Названо окончательное число жертв удара РФ по «Эпицентру» в Харькове (фото)
Названо окончательное число жертв удара РФ по «Эпицентру» в Харькове (фото)
29.05.2024, 18:22
Удар по «Эпицентру» в Харькове: полиция проверяет версию наведения удара
Удар по «Эпицентру» в Харькове: полиция проверяет версию наведения удара
29.05.2024, 13:24
30 мая отключать свет в Украине не планируют
30 мая отключать свет в Украине не планируют
29.05.2024, 19:40

Новости по теме:

13:26
Количество пострадавших от удара по «Эпицентру» в Харькове возросло до 54
08:00
В больнице умер один из раненных в «Эпицентре» в Харькове
17:42
18 погибших, 50 раненых: возросло число жертв удара по Эпицентру в Харькове
13:53
Половину завалов Эпицентра разобрали, еще могут быть найдены тела — Синегубов
07:33
Не дождался папу: в Харькове идентифицировали тело отца мальчика, сдавшего ДНК

Вы читали новость: «Названо окончательное число жертв удара РФ по «Эпицентру» в Харькове (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 29 мая 2024 в 18:22;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Завершены поисковые работы в харьковском строймаркете «Эпицентр», по которому 25 мая российские военные нанесли авиаудар, сообщает министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.".