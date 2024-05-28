18 погибших, 50 раненых: возросло число жертв удара по Эпицентру в Харькове
Останки еще одного, восемнадцатого погибшего нашли в гипермаркете «Эпицентр», который подвергся авиаудару днем 25 мая.
Об этом пишет в Telegram мэр Игорь Терехов. Эту информацию также подтвердили в пресс-службе областной прокуратуры.
Незадолго до этого в ведомстве сообщали, что количество пострадавших от удара по строймаркету «Эпицентр» возросло до 50. На тот момент было известно о гибели 17 человек. Из них опознаны 16 жертв, среди них 12 работников гипермаркета и четверо посетителей. Без вести пропавшими оставались два человека.
Напомним, удар по гипермаркету «Эпицентр» в Харькове нанесли около 16 часов 25 мая. В нем находилось около 120 человек. По данным облпрокуратуры, по торговому центру ударили двумя УМПБ Д-30. Жертв могло быть гораздо больше: в 80 метрах от строймаркета позже нашли третью такую же бомбу, которая не разорвалась.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: загиблі, погибшие, пострадавшие, терехов, удар, Харьков, эпицентр;
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- • Дата публикации материала: 28 мая 2024 в 17:42;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Останки еще одного, восемнадцатого погибшего нашли в гипермаркете «Эпицентр», который подвергся авиаудару днем 25 мая. ".