18 погибших, 50 раненых: возросло число жертв удара по Эпицентру в Харькове

Останки еще одного, восемнадцатого погибшего нашли в гипермаркете «Эпицентр», который подвергся авиаудару днем 25 мая.

Об этом пишет в Telegram мэр Игорь Терехов. Эту информацию также подтвердили в пресс-службе областной прокуратуры.

Незадолго до этого в ведомстве сообщали, что количество пострадавших от удара по строймаркету «Эпицентр» возросло до 50. На тот момент было известно о гибели 17 человек. Из них опознаны 16 жертв, среди них 12 работников гипермаркета и четверо посетителей. Без вести пропавшими оставались два человека.

Напомним, удар по гипермаркету «Эпицентр» в Харькове нанесли около 16 часов 25 мая. В нем находилось около 120 человек. По данным облпрокуратуры, по торговому центру ударили двумя УМПБ Д-30. Жертв могло быть гораздо больше: в 80 метрах от строймаркета позже нашли третью такую же бомбу, которая не разорвалась.