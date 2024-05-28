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Половину завалов Эпицентра разобрали, еще могут быть найдены тела — Синегубов

Происшествия 13:53   28.05.2024
Елена Нагорная
Половину завалов Эпицентра разобрали, еще могут быть найдены тела — Синегубов

Специалисты разобрали уже около 50% завалов строймаркета «Эпицентр» в Харькове, по которому российские военные нанесли авиаудар 25 мая. Эти работы продлятся еще несколько суток, спрогнозировал в эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Завалов достаточно большое количество. Мы подошли к эпицентру попадания. Учитывая, что температура горения была достаточно высокой, то приходится просеивать все, что находим, чтобы было возможно идентифицировать остатки наших гражданских. Сейчас официально пропавшими без вести считаются пять человек. Учитывая предыдущий опыт, возможно, будем находить еще тела гражданских», — предположил Синегубов.

Он добавил, что если специалисты находят какие-то личные вещи людей, то определить их принадлежность достаточно трудно.

«Мы работаем по приоритетам. Сначала находим части тел, пересеиваем все, что там находится, то есть все остатки строительного мусора, продукты горения. Как только мы исследуем 100% территории, и если еще будут люди считаться как без вести пропавшие, то будем повторно просеивать, более тщательно», — сказал Синегубов.

Начальник ХОВА напомнил, что сейчас известно о 17 погибших, из них идентифицированы — 16.

«Последнее идентифицированное тело — это мужчина 38 лет. Это отец того мальчика, который сдавал тест ДНК. Оказалось, что его отец погиб в этом строительном гипермаркете», — напомнил он.

Напомним, удар по гипермаркету в Харькове нанесли около 16 часов 25 маяВраг сбросил два КАБа. В гипермаркете в момент удара находилось около 120 человек. Среди погибших — 12-летняя девочка и ее мама. По состоянию на 27 мая сообщалось о 18 погибших и 48 пострадавших. В ГСЧС сообщили, что обнаружили тела 17 человек, еще  несколько числятся пропавшими без вести.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 28 мая 2024 в 13:53;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Специалисты разобрали уже около 50% завалов строймаркета «Эпицентр» в Харькове".