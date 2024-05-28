Не дождался папу: в Харькове идентифицировали тело отца мальчика, сдавшего ДНК

В Харькове идентифицировали уже 16 из 17 тел погибших, обнаруженных на руинах гипермаркета «Эпицентр», сообщили в полиции.

«По состоянию на 6 часов утра из 17 погибших полиция идентифицировала 16 тел. Поисковые работы продолжаются», — проинформировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В частности среди погибших идентифицировали 38-летнего сотрудника «Эпицентра» Александра. Это стало возможным благодаря тому, что его 8-летний сын Михаил сдал образцы ДНК.

«Полиция нашла отца восьмилетнего Миши. Тело погибшего идентифицировали сегодня ночью по анализу ДНК, отобранному у мальчика. Ребенок с мамой пришли в штаб Следственного управления, развернутый у уничтоженного супермаркета, 26 мая. Мальчик не дождался, когда отец вернется с работы. Услышали о трагедии и на следующий день пришли в полицию. Анализы ДНК отобрали у ребенка, ведь он прямой родственник погибшего мужчины», — сообщили подробности в ГУНП.

Напомним, удар по гипермаркету в Харькове нанесли около 16 часов 25 мая. Враг сбросил на гипермаркет два КАБа. В гипермаркете в момент удара находилось около 120 человек. Среди погибших — 12-летняя девочка и ее мама. По состоянию на 27 мая было известно о 18 погибших и 48 пострадавших. В ГСЧС сообщили, что обнаружили тела уже 17 человек, еще несколько числятся пропавшими без вести.