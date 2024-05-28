Не дождался папу: в Харькове идентифицировали тело отца мальчика, сдавшего ДНК
В Харькове идентифицировали уже 16 из 17 тел погибших, обнаруженных на руинах гипермаркета «Эпицентр», сообщили в полиции.
«По состоянию на 6 часов утра из 17 погибших полиция идентифицировала 16 тел. Поисковые работы продолжаются», — проинформировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
В частности среди погибших идентифицировали 38-летнего сотрудника «Эпицентра» Александра. Это стало возможным благодаря тому, что его 8-летний сын Михаил сдал образцы ДНК.
«Полиция нашла отца восьмилетнего Миши. Тело погибшего идентифицировали сегодня ночью по анализу ДНК, отобранному у мальчика. Ребенок с мамой пришли в штаб Следственного управления, развернутый у уничтоженного супермаркета, 26 мая. Мальчик не дождался, когда отец вернется с работы. Услышали о трагедии и на следующий день пришли в полицию. Анализы ДНК отобрали у ребенка, ведь он прямой родственник погибшего мужчины», — сообщили подробности в ГУНП.
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Напомним, удар по гипермаркету в Харькове нанесли около 16 часов 25 мая. Враг сбросил на гипермаркет два КАБа. В гипермаркете в момент удара находилось около 120 человек. Среди погибших — 12-летняя девочка и ее мама. По состоянию на 27 мая было известно о 18 погибших и 48 пострадавших. В ГСЧС сообщили, что обнаружили тела уже 17 человек, еще несколько числятся пропавшими без вести.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ДНК, загиблі, идентифицировали, новости Харькова, погибшие, полиция, тело, эпицентр;
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- • Дата публикации материала: 28 мая 2024 в 07:33;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове идентифицировали уже 16 из 17 тел погибших, обнаруженных на руинах гипермаркета «Эпицентр», сообщили в полиции".