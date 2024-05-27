Количество погибших из-за удара по «Эпицентру» в Харькове возросло (обновлено)

Уже известно 18 погибших в результате удара РФ по строительному гипермаркету в Харькове.

Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. По его данным, ранены 48 человек.

«Опознаны 13 жертв, среди них 10 работников гипермаркета и трое посетителей. Без вести пропавшими остаются 5 человек», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Напомним, удар по гипермаркету в Харькове нанесли около 16 часов 25 мая. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, враг сбросил на гипермаркет два КАБа, возник пожар на площади 15 тысяч квадратных метров. В гипермаркете в момент удара находилось около 120 человек. Изначально сообщили о двоих погибших, количество пострадавших и жертв постоянно возрастало, часть сотрудников и посетителей гипермаркета числились пропавшими без вести. Среди погибших — 12-летняя девочка и ее мама. Ночью 27 мая на месте «прилета» обнаружили тело 15-го погибшего.