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Количество погибших из-за удара по «Эпицентру» в Харькове возросло (обновлено)

Происшествия 15:14   27.05.2024
Виктория Яковенко
Количество погибших из-за удара по «Эпицентру» в Харькове возросло (обновлено) Фото: Харьковская областная прокуратура

Уже известно 18 погибших в результате удара РФ по строительному гипермаркету в Харькове.

Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. По его данным, ранены 48 человек.

«Опознаны 13 жертв, среди них 10 работников гипермаркета и трое посетителей. Без вести пропавшими остаются 5 человек», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Напомним, удар по гипермаркету в Харькове нанесли около 16 часов 25 мая. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, враг сбросил на гипермаркет два КАБа, возник пожар на площади 15 тысяч квадратных метров. В гипермаркете в момент удара находилось около 120 человек. Изначально сообщили о двоих погибших, количество пострадавших и жертв постоянно возрастало, часть сотрудников и посетителей гипермаркета числились пропавшими без вести. Среди погибших — 12-летняя девочка и ее мама. Ночью 27 мая на месте «прилета» обнаружили тело 15-го погибшего.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 27 мая 2024 в 15:14;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Уже известно 18 погибших в результате удара РФ по строительному гипермаркету в Харькове.".