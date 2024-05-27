Количество погибших из-за удара по «Эпицентру» в Харькове возросло (обновлено)
Уже известно 18 погибших в результате удара РФ по строительному гипермаркету в Харькове.
Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. По его данным, ранены 48 человек.
«Опознаны 13 жертв, среди них 10 работников гипермаркета и трое посетителей. Без вести пропавшими остаются 5 человек», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
Напомним, удар по гипермаркету в Харькове нанесли около 16 часов 25 мая. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, враг сбросил на гипермаркет два КАБа, возник пожар на площади 15 тысяч квадратных метров. В гипермаркете в момент удара находилось около 120 человек. Изначально сообщили о двоих погибших, количество пострадавших и жертв постоянно возрастало, часть сотрудников и посетителей гипермаркета числились пропавшими без вести. Среди погибших — 12-летняя девочка и ее мама. Ночью 27 мая на месте «прилета» обнаружили тело 15-го погибшего.
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- • Дата публикации материала: 27 мая 2024 в 15:14;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Уже известно 18 погибших в результате удара РФ по строительному гипермаркету в Харькове.".