Live
  • Пн 27.05.2024
  • Харьков  +23°С
  • USD 40.12
  • EUR 43.49

В «Эпицентре» в Харкове нашли тело 15-го погибшего — полиция

Происшествия 09:55   27.05.2024
Оксана Горун
В «Эпицентре» в Харкове нашли тело 15-го погибшего — полиция Фото: пресс-служба ХГС

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов 27 мая сообщил, что еще одно тело обнаружили на пепелище в «Эпицентре»  — там, где был отдел продаж светильников.

«Этой ночью на месте, где был отдел продаж светильников, нашли еще одно тело. Погибших уже пятнадцать. Также продолжается и работа в лаборатории — в течение ночи специалисты смогли установить личности еще двух жертв. В то же время поиски не прекращаются, к сожалению, в гипермаркете могут еще оставаться тела», — написал Болвинов.

Он сообщил, что следователи и криминалисты на ногах уже третьи сутки и работают на месте «прилета» по «Эпицентру» в Харькове почти без отдыха. Работу не прекращают, несмотря на постоянные тревоги.

«Если ваши знакомые, родные, соседи не выходят на связь после этой атаки и вы предполагаете, что эти люди могли быть неподалеку или внутри во время удара, обращайтесь в полицию. Это поможет нам в поисках», — призвал главный следователь Харьковщины.

Читайте также: Без вести пропавшие — 5 человек: полиция ищет видео, снятое у Эпицентра

Напомним, удар по гипермаркету в Харькове нанесли около 16 часов 25 мая. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, враг сбросил на гипермаркет два КАБа, возник пожар на площади 15 тысяч квадратных метров. В гипермаркете в момент удара находилось около 120 человек. Изначально сообщили о двух погибших, количество пострадавших постоянно возрастало, часть сотрудников и посетителей гипермаркета числились пропавшими без вести. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил уже о 16 погибших. На месте трагедии обнаружили 14 тел и фрагменты, которые, как предполагают, могут принадлежать еще двум людям. Среди погибших — 12-летняя девочка и ее мама.

Автор: Оксана Горун
Популярно
ISW сообщил о войсках РФ у границ Харьковщины и Сумщины: куда могут наступать
ISW сообщил о войсках РФ у границ Харьковщины и Сумщины: куда могут наступать
27.05.2024, 07:35
Главные новости Харькова 27.05: ISW о войсках у границы, последствия обстрелов
Главные новости Харькова 27.05: ISW о войсках у границы, последствия обстрелов
27.05.2024, 10:12
Машовец определил настоящую цель российского «наступления на Харьков»
Машовец определил настоящую цель российского «наступления на Харьков»
27.05.2024, 08:20
Удары по Харькову «вызывают ярость уже не только в отношении россиян» — мнение
Удары по Харькову «вызывают ярость уже не только в отношении россиян» — мнение
26.05.2024, 13:41
Проходит достаточно успешно — Федоренко о выбивании врага на Харьковщине
Проходит достаточно успешно — Федоренко о выбивании врага на Харьковщине
27.05.2024, 09:39
Терехов перенес сессию Харьковского горсовета на завтра
Терехов перенес сессию Харьковского горсовета на завтра
27.05.2024, 11:11

Новости по теме:

12:19
Видео из «Эпицентра» в Харькове в момент «прилета» опубликовала полиция
10:44
Не дождался папу домой, восьмилетний мальчик в Харькове сдает образцы ДНК
09:56
Удар по Харькову: отца нашла в больнице, мама и сестра не отвечают на звонки
15:27
Пропали волонтеры, парня бросили в подвал: что творит РФ в Волчанске — полиция
09:13
Удар ФАБ-1500 по Харьковщине: уничтожили целую улицу — полиция (фото)

Вы читали новость: «В «Эпицентре» в Харкове нашли тело 15-го погибшего — полиция»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 27 мая 2024 в 09:55;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов 27 мая сообщил, что еще одно тело обнаружили на пепелище в «Эпицентре»  — там, где был отдел продаж светильников".