В «Эпицентре» в Харкове нашли тело 15-го погибшего — полиция
Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов 27 мая сообщил, что еще одно тело обнаружили на пепелище в «Эпицентре» — там, где был отдел продаж светильников.
«Этой ночью на месте, где был отдел продаж светильников, нашли еще одно тело. Погибших уже пятнадцать. Также продолжается и работа в лаборатории — в течение ночи специалисты смогли установить личности еще двух жертв. В то же время поиски не прекращаются, к сожалению, в гипермаркете могут еще оставаться тела», — написал Болвинов.
Он сообщил, что следователи и криминалисты на ногах уже третьи сутки и работают на месте «прилета» по «Эпицентру» в Харькове почти без отдыха. Работу не прекращают, несмотря на постоянные тревоги.
«Если ваши знакомые, родные, соседи не выходят на связь после этой атаки и вы предполагаете, что эти люди могли быть неподалеку или внутри во время удара, обращайтесь в полицию. Это поможет нам в поисках», — призвал главный следователь Харьковщины.
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Напомним, удар по гипермаркету в Харькове нанесли около 16 часов 25 мая. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, враг сбросил на гипермаркет два КАБа, возник пожар на площади 15 тысяч квадратных метров. В гипермаркете в момент удара находилось около 120 человек. Изначально сообщили о двух погибших, количество пострадавших постоянно возрастало, часть сотрудников и посетителей гипермаркета числились пропавшими без вести. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил уже о 16 погибших. На месте трагедии обнаружили 14 тел и фрагменты, которые, как предполагают, могут принадлежать еще двум людям. Среди погибших — 12-летняя девочка и ее мама.
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- • Дата публикации материала: 27 мая 2024 в 09:55;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов 27 мая сообщил, что еще одно тело обнаружили на пепелище в «Эпицентре» — там, где был отдел продаж светильников".