В “Епіцентрі” у Харкові знайшли тіло 15-го загиблого – поліція

Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов 27 травня повідомив, що ще одне тіло виявили на згарищі в “Епіцентрі” – там, де був відділ продажу світильників.

“Цієї ночі на місці, де був відділ з продажу світильників, знайшли ще одне тіло. Загиблих вже п’ятнадцять. Також триває і робота в лабораторії – протягом ночі спеціалісти змогли встановити особи ще двох жертв. Водночас пошуки не припиняються, на жаль, в гіпермаркеті можуть ще залишатися тіла”, – написав Болвінов.

Він повідомив, що слідчі та криміналісти на ногах уже третю добу та працюють на місці “прильоту” по “Епіцентру” в Харкові майже без відпочинку. Роботу не припиняють, попри постійні тривоги.

“Якщо ваші знайомі, рідні, сусіди не виходять на зв’язок після цієї атаки та ви припускаєте, що ці люди могли бути неподалік чи всередині під час удару, – звертайтеся до поліції. Це допоможе нам в пошуках”, – закликав головний слідчий Харківщини.

Нагадаємо, удару по гіпермаркету в Харкові завдали близько 16 години 25 травня. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, ворог скинув на гіпермаркет два КАБи, виникла пожежа на площі 15 тисяч квадратних метрів. У гіпермаркеті в момент удару було близько 120 осіб. Спочатку повідомили про двох загиблих, кількість постраждалих постійно зростала, частина співробітників та відвідувачів гіпермаркету вважалася зниклими безвісти. Начальник ХОВА Олег Синегубов повідомив уже про 16 загиблих. На місці трагедії виявили 14 тіл та фрагменти, які, як припускають, можуть належати ще двом людям. Серед загиблих – 12-річна дівчинка та її мама.