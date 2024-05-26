Головні новини Харкова 26.05: тривога 20 годин, кількість загиблих зросла

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

07:04

Вранці в Харкові дали відбій тривоги, що тривала понад 20 годин

Після дня терору, який супроводжувався ударами по центру Харкова та гіпермаркету на Салтівці, ніч у місті обійшлася без вибухів. Проте повітряна тривога тривала – відбій дали о 05:24 ранку (на цей момент тривога тривала вже понад 20 годин).

06:53

Кількість загиблих в “Епіцентрі” зросла до 11

“На жаль, кількість загиблих в «Епіцентрі» збільшилася до 11 людей”, – написав зранку 26 травня начальник ХОВА Олег Синєгубов.