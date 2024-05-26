У Вовчанську залишилося 50 цивільних – ХОВА та Генштаб про ситуацію на фронті

Начальник ХОВА Олег Синєгубов у етері нацмарафону повідомив, що у Вовчанську фронт проходить по річці Вовча, він стабільний. Цивільних у місті практично не лишилося.

“По Вовчанську, у нас приблизно залишається ще в місті 50 людей. Наразі лінія фронту там стабілізована, вона проходить фактично по річці Вовча. Наші Збройні сили намагаються всіляко відсунути ворога, намагаються всіляко покращити своє тактичне становище. Однак ворог так само не полишає спроб штурмувати, зайти вглиб нашої території. Успіхів наразі немає. Однак ситуація вкрай важка, проте повністю контрольована нашими Збройними силами“, – повідомив Синєгубов.

Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00 поінформував про ситуацію на Харківському та Куп’янському напрямках фронту загалом.

“На Харківському напрямку російські окупанти проводили штурмові дії від Мурома в бік Стариці. Ще два бойових зіткнення тривають в районах Вовчанська і села Липці. А загальна кількість боїв на напрямку на цей час становить 11. До попередніх дев’яти авіаударів додався ще один – російські терористи скинули керовану авіабомбу неподалік Слобожанського. На Куп’янському напрямку триває ворожа атака біля Новоєгорівки. Два рази, у район Першотравневого та неподалік Кислівки, била ворожа авіація”, – відзначили в Генштабі.