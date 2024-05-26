В Волчанске осталось 50 гражданских — ХОВА и Генштаб о ситуации на фронте
Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил, что в Волчанске фронт проходит по реке Волчья, он стабилен. Гражданских в городе практически не осталось.
«По Волчанску, у нас примерно остается еще в городе 50 человек. Пока линия фронта там стабилизирована, она проходит фактически по реке Волчья. Наши Вооруженные силы пытаются всячески отодвинуть врага, стараются всячески улучшить свое тактическое положение. Однако враг также не оставляет попыток штурмовать, зайти вглубь нашей территории. Успехов (у него) пока нет. Однако ситуация крайне тяжелая, но полностью контролируемая нашими Вооруженными силами», — сообщил Синегубов.
Генштаб ВСУ в сводке на 16:00 проинформировал о ситуации на Харьковском и Купянском направлениях фронта в целом.
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«На Харьковском направлении российские оккупанты проводили штурмовые действия от Мурома в сторону Старицы. Еще два боевых столкновения продолжаются в районах Волчанска и села Липцы. А общее количество боев по направлению к этому времени составляет 11. К предыдущим девяти авиаударам добавился еще один – российские террористы сбросили управляемую авиабомбу неподалеку от Слобожанского. На Купянском направлении продолжается вражеская атака у Новоегоровки. Два раза, в районе Первомайского и недалеко от Кисловки, била вражеская авиация», — отметили в ГШ.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: война, волчанск, генштаб, купянское направление, липцы, новости Харькова, синегубов, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 26 мая 2024 в 18:04;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил, что в Волчанске фронт проходит по реке Волчья, он стабилен. Гражданских в городе практически не осталось".