Нет оснований объявлять принудительную эвакуацию из Харькова — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сказал, что жители Харькова напуганы обстрелами, но верят в успех ВСУ. Эвакуацию из города не проводят, но она продолжается на прифронтовых территориях.

«Что касается эвакуации по городу Харькову. Пока, несмотря на столь тяжелую ситуацию и по обстрелам, и все остальное, у нас оснований объявлять обязательную или принудительную эвакуацию из города Харькова пока нет. Да, люди испуганы, но они верят в успех наших Вооруженных сил. Тем более что линия фронта пока стабильна», — сказал Синегубов.

Эвакуация продолжается из населенных пунктов на Липцевском и Волчанском направлениях. А также — Купянском.

«В настоящее время мы вывезли уже более 11 тысяч человек. Конечно, вывозим людей фактически под обстрелами уже. Случается, что людей эвакуируем с разной степенью ранений. И сотрудники полиции, и наши волонтеры рискуют жизнью, но все же на первое место ставят жизнь и здоровье наших гражданских», — отметил начальник ХОВА.

Решение о принудительной эвакуации с этих территорий приняли в отношении детей, в том числе — лишенных родительской опеки.

«И мы уже из 112 таких детей вывезли около 80 с семьями. Потому такая эвакуация продолжается», — сообщил Синегубов.