Нет оснований объявлять принудительную эвакуацию из Харькова — Синегубов
Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сказал, что жители Харькова напуганы обстрелами, но верят в успех ВСУ. Эвакуацию из города не проводят, но она продолжается на прифронтовых территориях.
«Что касается эвакуации по городу Харькову. Пока, несмотря на столь тяжелую ситуацию и по обстрелам, и все остальное, у нас оснований объявлять обязательную или принудительную эвакуацию из города Харькова пока нет. Да, люди испуганы, но они верят в успех наших Вооруженных сил. Тем более что линия фронта пока стабильна», — сказал Синегубов.
Эвакуация продолжается из населенных пунктов на Липцевском и Волчанском направлениях. А также — Купянском.
«В настоящее время мы вывезли уже более 11 тысяч человек. Конечно, вывозим людей фактически под обстрелами уже. Случается, что людей эвакуируем с разной степенью ранений. И сотрудники полиции, и наши волонтеры рискуют жизнью, но все же на первое место ставят жизнь и здоровье наших гражданских», — отметил начальник ХОВА.
Читайте также: Синегубов рассказал о новых ударах по Харьковщине и погибших в «Эпицентре»
Решение о принудительной эвакуации с этих территорий приняли в отношении детей, в том числе — лишенных родительской опеки.
«И мы уже из 112 таких детей вывезли около 80 с семьями. Потому такая эвакуация продолжается», — сообщил Синегубов.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, синегубов, эвакуация;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Нет оснований объявлять принудительную эвакуацию из Харькова — Синегубов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 26 мая 2024 в 17:54;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сказал, что жители Харькова напуганы обстрелами, но верят в успех ВСУ. Эвакуацию из города не проводят, но она продолжается на прифронтовых территориях".