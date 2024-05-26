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Немає підстав оголошувати примусову евакуацію з Харкова – Синєгубов

Події 17:54   26.05.2024
Оксана Горун
Немає підстав оголошувати примусову евакуацію з Харкова – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов у ефірі нацмарафону сказав, що мешканці Харкова налякані обстрілами, але вірять в успіх ЗСУ. Евакуацію з міста не проводять, але вона продовжується на прифронтових територіях.

Щодо евакуації по місту Харкову. Наразі, попри таку важку ситуацію і по обстрілах, і все інше, у нас підстав оголошувати обов’язкову або примусову евакуацію з міста Харкова наразі немає. Так, люди перелякані, але вони вірять в успіх наших Збройних сил. Тим більше, що лінія фронту наразі стабільна“, – сказав Синєгубов.

Евакуація триває із населених пунктів на Липцівському та Вовчанському напрямках. А також – Куп’янському.

Наразі ми вивезли вже понад 11 тисяч людей. Звичайно, що вивозимо людей фактично під обстрілами вже. Трапляється, що людей евакуюємо з різним ступенем поранень. І працівники поліції, й наші волонтери ризикують життям, але все ж таки на перше місце ставлять життя та здоров’я наших цивільних“, – зазначив начальник ХОВА.

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Рішення щодо примусової евакуації з цих територій ухвалили щодо дітей, у тому числі – позбавлених батьківського піклування.

“І ми вже зі 112 таких дітей вивезли близько 80 із сім’ями. Тому така евакуація триває”, – повідомив Синєгубов.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Травня 2024 в 17:54;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов у ефірі нацмарафону сказав, що мешканці Харкова налякані обстрілами, але вірять в успіх ЗСУ. Евакуацію з міста не проводять, але вона продовжується на прифронтових територіях".