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Завтра в Харкові – День жалоби

Події 20:45   26.05.2024
Оксана Горун
Завтра в Харкові – День жалоби

27 травня оголошено Днем жалоби в Харкові. Відповідне розпорядження підписав Харківський міський голова Ігор Терехов, повідомляє пресслужба міськради.

На знак скорботи за загиблими 25 травня внаслідок ворожого удару по об’єкту цивільної інфраструктури на будівлях і спорудах місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій буде приспущений Державний прапор з чорною стрічкою. Також буде заборонена розважальна музика на ринках, у закладах торгівлі, громадського харчування тощо“, – поінформувала пресслужба мерії.

Нагадаємо,  удару по гіпермаркету в Харкові завдали близько 16 години 25 травня. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова,  ворог скинув на гіпермаркет два КАБи, виникла пожежа на площі 15 тисяч квадратних метрів. У гіпермаркеті в момент удару було близько 120 осіб. Спочатку повідомили про двох загиблих, кількість постраждалих постійно зростала, частина співробітників та відвідувачів гіпермаркету вважалася зниклими безвісти. Начальник ХОВА Олег Синегубов повідомив уже про 16 загиблих. На місці трагедії виявили 14 тіл та фрагменти, які, як припускають, можуть належати ще двом людям. Серед загиблих – 12-річна дівчинка та її мама.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Травня 2024 в 20:45;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "27 травня оголошено Днем жалоби в Харкові. Відповідне розпорядження підписав Харківський міський голова Ігор Терехов, повідомляє пресслужба міськради".