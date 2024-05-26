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Завтра в Харькове — День траура

Общество 20:45   26.05.2024
Оксана Горун
Завтра в Харькове — День траура

27 мая объявлено Днем траура в Харькове. Соответствующее распоряжение подписал Харьковский городской голова Игорь Терехов, сообщила пресс-служба горсовета.

«В знак скорби по погибшим 25 мая в результате вражеского удара по объекту гражданской инфраструктуры на зданиях и сооружениях местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций будет приспущен Государственный флаг с черной лентой. Также будет запрещена развлекательная музыка на рынках, в торговых заведениях, общепите и так далее», — проинформировала пресс-служба мэрии.

Напомним, удар по гипермаркету в Харькове нанесли около 16 часов 25 мая. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, враг сбросил на гипермаркет два КАБа, возник пожар на площади 15 тысяч квадратных метров. В гипермаркете в момент удара находилось около 120 человек. Изначально сообщили о двух погибших, количество пострадавших постоянно возрастало, часть сотрудников и посетителей гипермаркета числились пропавшими без вести. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил уже о 16 погибших. На месте трагедии обнаружили 14 тел и фрагменты, которые, как предполагают, могут принадлежать еще двум людям. Среди погибших — 12-летняя девочка и ее мама.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 26 мая 2024 в 20:45;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "27 мая объявлено Днем траура в Харькове. Соответствующее распоряжение подписал Харьковский городской голова Игорь Терехов, сообщила пресс-служба горсовета".