Завтра в Харькове — День траура
27 мая объявлено Днем траура в Харькове. Соответствующее распоряжение подписал Харьковский городской голова Игорь Терехов, сообщила пресс-служба горсовета.
«В знак скорби по погибшим 25 мая в результате вражеского удара по объекту гражданской инфраструктуры на зданиях и сооружениях местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций будет приспущен Государственный флаг с черной лентой. Также будет запрещена развлекательная музыка на рынках, в торговых заведениях, общепите и так далее», — проинформировала пресс-служба мэрии.
Напомним, удар по гипермаркету в Харькове нанесли около 16 часов 25 мая. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, враг сбросил на гипермаркет два КАБа, возник пожар на площади 15 тысяч квадратных метров. В гипермаркете в момент удара находилось около 120 человек. Изначально сообщили о двух погибших, количество пострадавших постоянно возрастало, часть сотрудников и посетителей гипермаркета числились пропавшими без вести. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил уже о 16 погибших. На месте трагедии обнаружили 14 тел и фрагменты, которые, как предполагают, могут принадлежать еще двум людям. Среди погибших — 12-летняя девочка и ее мама.
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- • Дата публикации материала: 26 мая 2024 в 20:45;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "27 мая объявлено Днем траура в Харькове. Соответствующее распоряжение подписал Харьковский городской голова Игорь Терехов, сообщила пресс-служба горсовета".