Главные новости Харькова 26.05: тревога 20 часов, количество погибших возросло

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:04

Утром в Харькове дали отбой тревоги, длившейся более 20 часов

После дня террора, который сопровождался ударами по центру Харькова и гипермаркету на Салтовке, ночь в городе обошлась без взрывов. Однако воздушная тревога продолжалась — отбой дали в 05:24 утра (на этот момент тревога длилась уже более 20 часов).

06:53

Количество погибших в «Эпицентре» возросло до 11

«К сожалению, количество погибших в «Эпицентре» увеличилось до 11 человек», — написал утром 26 мая начальник ХОВА Олег Синегубов.