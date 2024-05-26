Главные новости Харькова 26.05: тревога 20 часов, количество погибших возросло
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:04
Утром в Харькове дали отбой тревоги, длившейся более 20 часов
После дня террора, который сопровождался ударами по центру Харькова и гипермаркету на Салтовке, ночь в городе обошлась без взрывов. Однако воздушная тревога продолжалась — отбой дали в 05:24 утра (на этот момент тревога длилась уже более 20 часов).
06:53
Количество погибших в «Эпицентре» возросло до 11
«К сожалению, количество погибших в «Эпицентре» увеличилось до 11 человек», — написал утром 26 мая начальник ХОВА Олег Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 26 мая 2024 в 07:04;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".