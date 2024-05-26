Женщина погибла, ребенок ранен: оккупанты ударили по Харьковщине — Синегубов
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил об очередной жертве россиян и пострадавших в селе Богуславка Изюмского района на Харьковщине.
«Оккупанты ударили по Богуславке Изюмского района. Одна 72-летняя женщина погибла, двое гражданских получили ранения, среди них — мальчик девяти лет», — сообщил начальник ХОВА.
Ранее в нацмарафоне он информировал, что за прошедшие сутки в Харькове и области насчитывается 13 погибших и более 70 человек, получивших ранения. Однако количество погибших уже возросло — начальник ХОВА сообщил: в «Эпицентре» их уже 15.
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- • Дата публикации материала: 26 мая 2024 в 15:21;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил об очередной жертве россиян и пострадавших в селе Богуславка Изюмского района на Харьковщине".