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Женщина погибла, ребенок ранен: оккупанты ударили по Харьковщине — Синегубов

Происшествия 15:21   26.05.2024
Оксана Горун
Женщина погибла, ребенок ранен: оккупанты ударили по Харьковщине — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил об очередной жертве россиян и пострадавших в селе Богуславка Изюмского района на Харьковщине.

«Оккупанты ударили по Богуславке Изюмского района. Одна 72-летняя женщина погибла, двое гражданских получили ранения, среди них — мальчик девяти лет», — сообщил начальник ХОВА.

Ранее в нацмарафоне он информировал, что за прошедшие сутки в Харькове и области  насчитывается 13 погибших и более 70 человек, получивших ранения. Однако количество погибших уже возросло — начальник ХОВА сообщил: в «Эпицентре» их уже 15.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 26 мая 2024 в 15:21;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил об очередной жертве россиян и пострадавших в селе Богуславка Изюмского района на Харьковщине".