Не дождался папу домой, восьмилетний мальчик в Харькове сдает образцы ДНК
После удара по «Эпицентру» в Харькове к полиции продолжают обращаться родственники людей, которые 25 мая не вернулись домой.
«Вчера Михаил не дождался своего отца домой. Поняв, что, вероятно, отец среди жертв, они вместе с мамой обратились в полицию. Мужчина работал в гипермаркете в отделе декора, при ударе был внутри. Восьмилетний мальчик является прямым родственником, поэтому проходить процедуру отбора ДНК приходится ему», — сообщил начальник Следственного отдела ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.
Он отметил, что на пепелище, оставшемся от «Эпицентра» следователи всю ночь искали «то, что можно опознать как тело человека».
«Опасаемся, что придется просеивать пепел, чтобы обнаружить останки и установить погибших», — признал Болвинов.
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Напомним, удар по гипермаркету в Харькове нанесли около 16 часов 25 мая. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, враг сбросил на гипермаркет два КАБа, возник пожар на площади 15 тысяч квадратных метров. В гипермаркете в момент удара находилось около 120 человек. Изначально сообщили о двух погибших, количество пострадавших постоянно возрастало, часть сотрудников и посетителей гипермаркета числились пропавшими без вести. В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что из 12 обнаруженных тел 10 еще не опознали.
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- • Дата публикации материала: 26 мая 2024 в 10:44;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После удара по «Эпицентру» в Харькове к полиции продолжают обращаться родственники людей, которые 25 мая не вернулись домой".