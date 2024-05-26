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Не дочекався тата додому, восьмирічний хлопчик у Харкові здає зразки ДНК

Події 10:44   26.05.2024
Оксана Горун
Не дочекався тата додому, восьмирічний хлопчик у Харкові здає зразки ДНК Фото: фейсбук Сергія Болвінова

Після удару по “Епіцентру” у Харкові до поліції продовжують звертатися родичі людей, які 25 травня не повернулися додому.

“Вчора Михайло не дочекався свого тата додому. Зрозумівши, що ймовірно батько серед жертв, вони разом з мамою звернулися до поліції. Чоловік працював у гіпермаркеті у відділі декору, під час удару був всередині. Восьмирічний хлопчик є прямим родичем, тому проходити процедуру відбору ДНК доводиться йому”, – повідомив начальник Слідчого відділу ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

Він зазначив, що на згарищі, що залишилося від “Епіцентру”, слідчі всю ніч шукали “те, що можна впізнати як тіло людини”.

“Побоюємося, що доведеться просіювати попіл, щоб виявити рештки та встановити загиблих”, – визнав Болвінов.

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Нагадаємо,  удару по гіпермаркету в Харкові завдали близько 16 години 25 травня. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова,  ворог скинув на гіпермаркет два КАБи, виникла пожежа на площі 15 тисяч квадратних метрів. У гіпермаркеті в момент удару було близько 120 осіб. Спочатку повідомили про двох загиблих, кількість постраждалих постійно зростала, частина співробітників та відвідувачів гіпермаркету вважалася зниклими безвісти. У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що із 12 виявлених тіл 10 ще не впізнали.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Травня 2024 в 10:44;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Після удару по “Епіцентру” у Харкові до поліції продовжують звертатися родичі людей, які 25 травня не повернулися додому".