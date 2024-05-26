Жінка загинула, дитина поранена: окупанти вдарили по Харківщині – Синєгубов
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про чергову жертву росіян та постраждалих у селі Богуславка Ізюмського району на Харківщині.
“Окупанти вдарили по Богуславці Ізюмського району. Одна 72-річна жінка загинула, двоє цивільних зазнали поранень, серед них – хлопчик дев’яти років”, – повідомив начальник ХОВА.
Раніше в нацмарафоні він інформував, що за минулу добу в Харкові та області нараховується 13 загиблих і понад 70 осіб, які отримали поранення. Проте кількість загиблих уже зросла – начальник ХОВА повідомив: у “Епіцентрі” їх уже 15.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Травня 2024 в 15:21;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про чергову жертву росіян та постраждалих у селі Богуславка Ізюмського району на Харківщині".