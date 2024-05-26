Live
  • Нд 26.05.2024
  • Харків  +22°С
  • USD 39.92
  • EUR 43.31

Жінка загинула, дитина поранена: окупанти вдарили по Харківщині – Синєгубов

Події 15:21   26.05.2024
Оксана Горун
Жінка загинула, дитина поранена: окупанти вдарили по Харківщині – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про чергову жертву росіян та постраждалих у селі Богуславка Ізюмського району на Харківщині.

Окупанти вдарили по Богуславці Ізюмського району. Одна 72-річна жінка загинула, двоє цивільних зазнали поранень, серед них – хлопчик дев’яти років”, –  повідомив начальник ХОВА.

Раніше в нацмарафоні він інформував, що за минулу добу в Харкові та області  нараховується 13 загиблих і понад 70 осіб, які отримали поранення. Проте кількість загиблих уже зросла – начальник ХОВА повідомив: у “Епіцентрі” їх уже 15.

Читайте також:  Не дочекався тата додому, восьмирічний хлопчик у Харкові здає зразки ДНК

Автор: Оксана Горун
Популярно
12-річна дівчинка загинула в “Епіцентрі” у Харкові – поліція
12-річна дівчинка загинула в “Епіцентрі” у Харкові – поліція
26.05.2024, 16:39
11 постраждалих у Харкові через удар КАБами по торговельному центру
11 постраждалих у Харкові через удар КАБами по торговельному центру
25.05.2024, 17:05
Жінка загинула, дитина поранена: окупанти вдарили по Харківщині – Синєгубов
Жінка загинула, дитина поранена: окупанти вдарили по Харківщині – Синєгубов
26.05.2024, 15:21
Можемо їх знищити, але є заборона – Федоренко про С-300, що б’ють по Харкову
Можемо їх знищити, але є заборона – Федоренко про С-300, що б’ють по Харкову
26.05.2024, 14:58
Перші хвилини після удару по “Епіцентру”: відео з нагрудних камер патрульних
Перші хвилини після удару по “Епіцентру”: відео з нагрудних камер патрульних
26.05.2024, 14:29
Удари по Харкову “викликають лють вже не лише щодо росіян” – аналітик
Удари по Харкову “викликають лють вже не лише щодо росіян” – аналітик
26.05.2024, 13:41

Новини за темою:

15:21
Жінка загинула, дитина поранена: окупанти вдарили по Харківщині – Синєгубов
10:44
Не дочекався тата додому, восьмирічний хлопчик у Харкові здає зразки ДНК
20:45
13-річна дитина в тяжкому стані після удару по центру Харкова (відео)
13:33
Удар по передмістю Харкова: вже 16 постраждалих, серед них – дитина
01:58
Атака «шахедів» на Харків: відомо про трьох постраждалих, серед них – дитина

Ви читали новину: «Жінка загинула, дитина поранена: окупанти вдарили по Харківщині – Синєгубов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 26 Травня 2024 в 15:21;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про чергову жертву росіян та постраждалих у селі Богуславка Ізюмського району на Харківщині".