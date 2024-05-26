Сегодня на север Харьковщины сбросили 22 КАБа — Генштаб
Генштаб ВСУ в сводке на 19:00 26 мая сообщил, что обстановка на Харьковском направлении сегодня — без особых изменений.
«На Харьковском направлении без особых изменений. Враг продолжает попытки улучшить тактическое положение в районах Волчанска и Липцев. Около последних ударил еще тремя КАБами. Всего на севере Харьковщины сегодня российские оккупанты сбросили уже 22 управляемых авиабомбы», — проинформировали в Генштабе.
На Купянском направлении с начала дня было 21 боевое столкновение, шесть из них еще продолжаются.
«Вражеские штурмовые действия продолжаются в районах Новоегоровки, Петропавловки, Берестового и Грековки. Оккупанты не прекращают авиаударов – еще два произошло по территориям близ Богуславки и Шейковки», — сообщили в ГШ.
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- • Дата публикации материала: 26 мая 2024 в 19:48;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в сводке на 19:00 26 мая сообщил, что обстановка на Харьковском направлении сегодня — без особых изменений".