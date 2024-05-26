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Пострадали мальчики 9 и 12 лет, погибла женщина: удар по Харьковщине (фото)

Происшествия 19:40   26.05.2024
Оксана Горун
Пострадали мальчики 9 и 12 лет, погибла женщина: удар по Харьковщине (фото)

Харьковская областная прокуратура показала последствия удара по селу Богуславка в Изюмском районе на Харьковщине.

«26 мая ориентировочно в 14:20 враг нанес удар по с. Богуславка Изюмского района. Авиационный боеприпас попал на территорию частного домовладения. Погибла 71-летняя женщина, еще пять человек пострадали, в том числе мальчики 9 и 12 лет. Дети госпитализированы в больницу», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

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В селе повреждены жилые дома, хозпостройки и машины.

На месте полиция и прокуроры документируют преступление россиян.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 26 мая 2024 в 19:40;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская областная прокуратура показала последствия удара по селу Богуславка в Изюмском районе на Харьковщине".