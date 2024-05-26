Постраждали хлопчики 9 та 12 років, загинула жінка: удар по Харківщині (фото)

Харківська обласна прокуратура показала наслідки удару по селу Богуславка в Ізюмському районі Харківщини.

“26 травня орієнтовно о 14:20 ворог завдав удар по с. Богуславка Ізюмського району. Авіаційний боєприпас влучив на територію приватного домоволодіння. Загинула 71-річна жінка, ще пʼять людей постраждали, серед них хлопчики 9 та 12 років. Дітей госпіталізовано до лікарні“, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

У селі пошкоджені житлові будинки, господарчі будівлі та машини.

На місці поліція та прокурори документують злочин росіян.