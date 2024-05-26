Постраждали хлопчики 9 та 12 років, загинула жінка: удар по Харківщині (фото)
Харківська обласна прокуратура показала наслідки удару по селу Богуславка в Ізюмському районі Харківщини.
“26 травня орієнтовно о 14:20 ворог завдав удар по с. Богуславка Ізюмського району. Авіаційний боєприпас влучив на територію приватного домоволодіння. Загинула 71-річна жінка, ще пʼять людей постраждали, серед них хлопчики 9 та 12 років. Дітей госпіталізовано до лікарні“, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
У селі пошкоджені житлові будинки, господарчі будівлі та машини.
На місці поліція та прокурори документують злочин росіян.
Читайте також: Синєгубов розповів про нові удари по Харківщині та загиблих в “Епіцентрі”
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: діти, новини Харкова, обстріли, погибшая, поранені, прокуратура;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Постраждали хлопчики 9 та 12 років, загинула жінка: удар по Харківщині (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 26 Травня 2024 в 19:40;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська обласна прокуратура показала наслідки удару по селу Богуславка в Ізюмському районі Харківщини".