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Сьогодні на північ Харківщини скинули 22 КАБи – Генштаб

Події 19:48   26.05.2024
Оксана Горун
Сьогодні на північ Харківщини скинули 22 КАБи – Генштаб

Генштаб ЗСУ у зведенні на 19:00 26 травня повідомив, що ситуація на Харківському напрямку сьогодні – без особливих змін.

“На Харківському напрямку без особливих змін. Ворог продовжує спроби покращити тактичне положення у районах Вовчанська і Липців. Біля останнього вдарив ще трьома КАБами. Загалом на півночі Харківщини сьогодні російські окупанти скинули уже 22 керовані авіабомби”, – поінформували в Генштабі.

На Куп’янському напрямку з початку дня було 21 бойове зіткнення, шість із них ще тривають.

“Ворожі штурмові дії тривають в районах Новоєгорівки, Петропавлівки, Берестового та Греківки. Окупанти не припиняють авіаударів – ще два відбулося по територіях поблизу Богуславки та Шийківки”, – повідомили в ГШ.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Травня 2024 в 19:48;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у зведенні на 19:00 26 травня повідомив, що ситуація на Харківському напрямку сьогодні – без особливих змін".