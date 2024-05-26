Сьогодні на північ Харківщини скинули 22 КАБи – Генштаб
Генштаб ЗСУ у зведенні на 19:00 26 травня повідомив, що ситуація на Харківському напрямку сьогодні – без особливих змін.
“На Харківському напрямку без особливих змін. Ворог продовжує спроби покращити тактичне положення у районах Вовчанська і Липців. Біля останнього вдарив ще трьома КАБами. Загалом на півночі Харківщини сьогодні російські окупанти скинули уже 22 керовані авіабомби”, – поінформували в Генштабі.
На Куп’янському напрямку з початку дня було 21 бойове зіткнення, шість із них ще тривають.
“Ворожі штурмові дії тривають в районах Новоєгорівки, Петропавлівки, Берестового та Греківки. Окупанти не припиняють авіаударів – ще два відбулося по територіях поблизу Богуславки та Шийківки”, – повідомили в ГШ.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Травня 2024 в 19:48;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у зведенні на 19:00 26 травня повідомив, що ситуація на Харківському напрямку сьогодні – без особливих змін".