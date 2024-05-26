Силы обороны выбивают врага с позиций на севере от Харькова — ОСГВ «Хортица»

Спикер ОСГВ «Хортица» Назар Волошин в эфире нацмарафона рассказал о событиях на Харьковском направлении — на севере от Харькова и в районе Волчанска.

«На Харьковщине Силы обороны остановили, конечно, врага на направлении Стрелечья – Глубокое и успешно выбивают его как раз с тех позиций. Силы обороны вовремя зашли по большей части на оборонительные рубежи. Противник, конечно, имел определенный успех на направлениях Волчанском и Стрелечья — Глубокое. Он также, противник, пытается насыщать эти направления техникой и живой силой, чтобы как раз не дать Силам обороны в полной мере перехватить тактическую инициативу на поле боя. Конечно, враг не оставляет попыток прорвать оборону наших подразделений возле Липцев, Волчанска, Тихого и Старицы. И за вчера на том направлении произошло 13 боевых столкновений. Боевые действия происходили в районах населенных пунктов Нескучное и Старица. Штурмовые действия также произошли в районе Липцев – без успеха для врага», — сообщил Волошин.

Он отметил, что россияне «застряли» на дороге в Липцы и «полностью увязли» в Волчанске. При этом террористы остервенело бьют по мирному населению ракетами и КАБами.

«Вся Харьковщина страдает, конечно, от ракетных и авиационных ударов российских террористов. Враг применяет управляемые авиационные бомбы, наносит авиаудары и бьет ракетами по гражданской инфраструктуре и жилым массивам. Только за вчера было нанесено три ракетных удара и выпущено шесть ракет. КАБами оккупант бьет по Харькову, Дергачам, Купянско-Узловому, Волчанску, который противник, к сожалению, равняет с землей», — сказал спикер ОСГВ «Хортица».