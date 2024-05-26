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Сили оборони вибивають ворога з позицій на півночі від Харкова – Волошин

Події 11:16   26.05.2024
Оксана Горун
Сили оборони вибивають ворога з позицій на півночі від Харкова – Волошин

Речник ОСУВ “Хортиця” Назар Волошин в етері нацмарафону розповів про події на Харківському напрямку – на півночі від Харкова та в районі Вовчанська.

На Харківщині Сили оборони зупинили ворога на напрямку Стрілеча – Глибоке й успішно вибивають його якраз з тих позицій. Противник, звісно, мав певний успіх на напрямках Вовчанському та Стрілеча – Глибоке. Він також, противник, намагається насичувати ці напрямки технікою та живою силою, щоб якраз не дати Силам оборони повною мірою перехопити ініціативу тактичну на полі борю. Звісно, ворог не полишає спроб прорвати оборону наших підрозділів біля Липців, Вовчанська, Тихого та Стариці. І за вчора на тому напрямку було здійснено 13 бойових зіткнень. Бойові дії відбувалися в районах населених пунктів Нескучне та Стариця. Штурмові дії також відбулись в районі Липців – без успіху для ворога”, – сказав Волошин.

Він зазначив, що росіяни “застрягли” на дорозі в Липці та “повністю загрузли” у Вовчанську. При цьому терористи розлючено б’ють по мирному населенню ракетами й КАБами.

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“Вся Харківщина потерпає, звісно, від ракетних та авіаційних ударів російських терористів. Ворог застосовує керовані авіаційні бомби, наносить авіаудари й ракетами по цивільній інфраструктурі та жилих масивах. Тільки за вчора було завдано трьох ракетних ударів і випущено шість ракет. КАБами окупант б’є по Харкову, Дергачах, Куп’янську-Вузловому, Вовчанську, який противник, на жаль, рівняє із землею“, – сказав речник ОСУВ “Хортиця”.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Травня 2024 в 11:16;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Речник ОСУВ “Хортиця” Назар Волошин в етері нацмарафону розповів про події на Харківському напрямку – на півночі від Харкова та в районі Вовчанська".