ЗСУ отримали можливість для контратаки на півночі Харківщини – ISW

Інститут вивчення війни (ISW) з посиланням на українські та російські джерела повідомив, що наразі ЗСУ оскаржують ініціативу на півночі від Харкова, а армія РФ переходить від наступу до оборони.

“Українські та російські джерела заявили, що українські сили все частіше оскаржують тактичну ініціативу на півночі Харківської області, й схарактеризували російські операції в цьому районі як оборонні”, – поінформували в ISW.

Там процитували, зокрема, заяви президента України Володимира Зеленського про встановлення “бойового контролю” ЗСУ над ділянкою кордону, через яку вдиралися окупанти. А також – дані Генштабу.

“Український командувач, який діяв на напрямку Липців (на північ від Харкова), заявив, що українські сили повністю зупинили російські наступальні операції на напрямку Стрілеча – Глибоке (на північ від Липців) і що зараз українські сили зосереджені на поверненні території в цьому районі. Командувач заявив, що українські сили успішно витісняють російські війська із захоплених позицій, але російські сили насичують цей район живою силою та технікою, щоб не дати українським силам перехопити тактичну ініціативу Відомий блогер, пов’язаний із Кремлем, заявив, що російські війська частково перейшли до оборони на півночі Харківської області після консолідації захоплених позицій і нині зосереджені на знищенні резервів, які українські сили зосередили біля Харкова. Військовий блогер підрахував, що українським силам доведеться розпочати контратаки в цьому районі наприкінці травня 2024 року, щоб витіснити російські війська з північної частини Харківської області, й що майбутні російські плани на цьому напрямку, ймовірно, залежатимуть від результатів українських контратак”, – повідомили у зведенні ISW.

Протягом 25 травня бої в районі Липців та Вовчанська тривали, але підтверджених змін лінії фронту в цих районах, за даними Інституту вивчення війни, не було.

“Російські блогери стверджують, що російські війська відступили з невстановлених позицій біля Липців і що є повідомлення про те, що українські сили в цьому районі відтіснили російські війська у бік Лук’янців (на північний схід від Липців). Генштаб України повідомив, що російські війська продовжили наступ у районі Липців і Нескучного (на схід від Липців), а російське Міноборони заявило, що російські війська відбили контратаки українських військ у районі Глибокого (на північ від Липців). Російський блогер заявив, що російські війська насилу просуваються через низовини на північ від Липців, які практично не приховують від піднесених українських позицій на півдні”, – зазначили аналітики.

Можливості для контратак у ЗСУ з’явилися, на думку ISW, через зниження темпів російського наступу. А це, своєю чергою, сталося через те, що армія РФ розпочала наступ з обмеженим особовим складом і ще не перекинула до району значних резервів.

“Цей темп, що сповільнюється, ймовірно, надає українським силам тактичні можливості для контратаки, хоча українські сили ще не проводять обмежену контрнаступну операцію, метою якої є повне витіснення російських військ з північної частини Харківської області”, – вважають в Інституті вивчення війни.

При цьому аналітики не схильні оптимістично прогнозувати, що російський наступ на півночі від Харкова на цьому можна вважати таким, що завершився. На їхню думку, окупанти спробують збільшити чисельність свого угруповання, довівши його до запланованої кількості.

“Російські війська, ймовірно, стримують резерви 11-го, 44-го АК і 6-ї ЗВА, щоб сформувати Північне угруповання ближче до його запланованої кінцевої чисельності. Російське військове командування, ймовірно, чекає на можливість активізувати наступальні операції та перейти до другого етапу операції, оскільки його плани вимагають угруповання чисельністю від 50 000 до 70 000 осіб. Російські війська, ймовірно, мають намір розпочати другу фазу своєї наступальної операції на півночі Харківської області після запланованого захоплення Вовчанська, хоча позиційні бої та можливі українські контратаки можуть вимагати від російських військ провести ще одну хвилю посилених наступів у цьому районі для завершення захоплення Вовчанська. Російські війська нині прагнуть створити “буферну зону” на півночі Харківської області та просунутися в межах досяжності ствольної артилерії Харкова, і неясно, яку мету підтримуватиме другий етап операції, чи є у російських сил амбітніша оперативна мета. Майте на увазі: Північне угруповання військ, навіть за верхньої межі заявленої кінцевої чисельності, відчуватиме недолік у живій силі, що необхідна для проведення успішної операції з охоплення, оточення або захоплення міста Харкова”, – підкреслили в ISW.