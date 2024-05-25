Найбільше боїв на Куп’янському напрямку Харківщини – Генштаб ЗСУ
На Куп’янському напрямку росіяни марно намагаються покращити своє тактичне становище у М’ясожарівки та Новоєгорівки, повідомив Генштаб ЗСУ.
Загалом росіяни наростили кількість штурмів на цьому напрямку до 14. Половину з них підрозділи Сил оборони успішно відбили, сім ще тривають.
На Харківському напрямку російські загарбники продовжують штурмувати. 6 ворожих атак українські воїни успішно відбили, чотири ще тривають.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: атака, Генштаб ЗСУ, купянское направление, Харьковское направление, штурм;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Травня 2024 в 21:54;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку росіяни марно намагаються покращити своє тактичне становище у М’ясожарівки та Новоєгорівки, повідомив Генштаб ЗСУ.".