Live
  • Сб 25.05.2024
  • Харків  +15°С
  • USD 39.92
  • EUR 43.31

Найбільше боїв на Куп’янському напрямку Харківщини – Генштаб ЗСУ

Події 21:54   25.05.2024
Оксана Якушко
Найбільше боїв на Куп’янському напрямку Харківщини – Генштаб ЗСУ

На Куп’янському напрямку росіяни марно намагаються покращити своє тактичне становище у М’ясожарівки та Новоєгорівки, повідомив Генштаб ЗСУ.

Загалом росіяни наростили кількість штурмів на цьому напрямку до 14. Половину з них підрозділи Сил оборони успішно відбили, сім ще тривають.

На Харківському напрямку російські загарбники продовжують штурмувати. 6 ворожих атак українські воїни успішно відбили, чотири ще тривають.

Читайте також: Росіяни 10 разів атакували на Харківському напрямку, бої ще тривають – Генштаб

Автор: Оксана Якушко
Популярно
У Харкові 39 поранених ушпиталили, троє – у важкому стані – Синєгубов
У Харкові 39 поранених ушпиталили, троє – у важкому стані – Синєгубов
25.05.2024, 22:18
11 постраждалих у Харкові через удар КАБами по торговельному центру
11 постраждалих у Харкові через удар КАБами по торговельному центру
25.05.2024, 17:05
ISW оцінив терміни, коли армія РФ може розпочати наступ на Харків
ISW оцінив терміни, коли армія РФ може розпочати наступ на Харків
11.04.2024, 09:56
Терехов на місці четвертого “прильоту” по Харкову розповів, куди вдарила С-300
Терехов на місці четвертого “прильоту” по Харкову розповів, куди вдарила С-300
25.05.2024, 20:07
Найбільше боїв на Куп’янському напрямку Харківщини – Генштаб ЗСУ
Найбільше боїв на Куп’янському напрямку Харківщини – Генштаб ЗСУ
25.05.2024, 21:54
32 поранених, 10 працівників гіпермаркету в Харкові не виходять на зв’язок
32 поранених, 10 працівників гіпермаркету в Харкові не виходять на зв’язок
25.05.2024, 18:45

Новини за темою:

12:50
На Харківському напрямку ЗСУ укріплюють рубежі – Генштаб
13:08
Президент відреагував на атаку на Харків і Люботин: звернувся до лідерів світу
11:58
«Це все були ракетні удари» – Синєгубов про атаку на Харків та передмістя
23:13
Головні новини 21 травня: удари по Харкову, бої біля Липців та Вовчанська
22:07
Три бої точаться зараз на Куп’янському напрямку Харківщини – Генштаб ЗСУ

Ви читали новину: «Найбільше боїв на Куп’янському напрямку Харківщини – Генштаб ЗСУ»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 25 Травня 2024 в 21:54;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку росіяни марно намагаються покращити своє тактичне становище у М’ясожарівки та Новоєгорівки, повідомив Генштаб ЗСУ.".