Найбільше боїв на Куп’янському напрямку Харківщини – Генштаб ЗСУ

На Куп’янському напрямку росіяни марно намагаються покращити своє тактичне становище у М’ясожарівки та Новоєгорівки, повідомив Генштаб ЗСУ.

Загалом росіяни наростили кількість штурмів на цьому напрямку до 14. Половину з них підрозділи Сил оборони успішно відбили, сім ще тривають.

На Харківському напрямку російські загарбники продовжують штурмувати. 6 ворожих атак українські воїни успішно відбили, чотири ще тривають.