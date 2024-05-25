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Росіяни 10 разів атакували на Харківському напрямку, бої ще тривають – Генштаб

Події 18:05   25.05.2024
Оксана Горун
Росіяни 10 разів атакували на Харківському напрямку, бої ще тривають – Генштаб

Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:30 25 травня повідомив, що армія РФ із початку дня провела 10 штурмів на Харківському напрямку і ще 11 – на Куп’янському.

“На Харківському напрямку російські загарбники сьогодні вже 10 разів здійснювали штурмові дії з метою захоплення наших оборонних рубежів. Бої досі тривають поблизу Вовчанська, Тихого, Стариці та Нескучного. В районі населеного пункту Приколотне ворог вдарив чотирма КАБами. Ситуація контрольована”, – повідомили в Генштабі.

На Куп’янському напрямку кількість атак зросла до 11. Ворог активно застосовує авіацію.

“У районі Стальмахівки було скинуто чотири КАБи та ще один по місту Куп’янськ. Поблизу Райгородки ворог наносить ураження некерованими авіаційними ракетами. На деяких ділянках українські захисники проводять активні дії у відповідь”, – зазначили в ГШ.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Травня 2024 в 18:05;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:30 25 травня повідомив, що армія РФ із початку дня провела 10 штурмів на Харківському напрямку і ще 11 – на Куп’янському".