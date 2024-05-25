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Головні новини Харкова 25 травня: доба почалася з вибухів

Події 00:56   25.05.2024
Вікторія Яковенко
Головні новини Харкова 25 травня: доба почалася з вибухів Фото: Василь Голосний

Основні новини доби – в хроніці МГ «Об’єктив».

00:56

У Харкові прогриміли вибухи

О 00:35 та о 00:47 25 травня у Харкові було чутно вибухи. Начальник ХОВА Олег Синєгубов закликав мешканців Харкова та Харківського району бути в укриттях.

Також закликав бути обережними мер Ігор Терехов.

Про пуски ворогом ракет попереджав начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Травня 2024 в 00:56;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – в хроніці МГ «Об’єктив».".