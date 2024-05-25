Головні новини Харкова 25 травня: доба почалася з вибухів

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00:56

У Харкові прогриміли вибухи

О 00:35 та о 00:47 25 травня у Харкові було чутно вибухи. Начальник ХОВА Олег Синєгубов закликав мешканців Харкова та Харківського району бути в укриттях.

Також закликав бути обережними мер Ігор Терехов.

Про пуски ворогом ракет попереджав начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.