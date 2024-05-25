«Локалізації пожежі ще немає» – Синєгубов закликав харків’ян зачинити вікна
На місці удару по ТЦ на Салтівці працюють понад 120 рятувальників та 30 одиниць техніки, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.
«Ще локалізації пожежі немає. Не перебувайте біля епіцентру вибуху, зачиніть всі вікна, щоб максимально убезпечити себе від цих речовин. Дійсно йде пожежа, горить пластик та інші будівельні матеріали, напевно шкода є», – зазначив Синєгубов.
Нагадаємо, вибухи прогриміли в Харкові близько 16-ї години. Мер Ігор Терехов повідомив, що ворог завдав удару по будівельному гіпермаркету. Пізніше він уточнив, що є багато поранених та зниклих безвісти. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, ворог скинув на гіпермаркет два КАБи, виникла пожежа на площі 15 тисяч квадратних метрів. За останніми даними Синєгубова, двоє людей загинули та ще 24 постраждали.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: пожежа, сінєгубов, салтовка, тц, харьковчане;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Травня 2024 в 18:02;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На місці удару по ТЦ на Салтівці працюють понад 120 рятувальників та 30 одиниць техніки, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.".