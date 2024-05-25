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«Локализации пожара еще нет» — Синегубов призвал харьковчан закрыть окна

Общество 18:02   25.05.2024
Виктория Яковенко
«Локализации пожара еще нет» — Синегубов призвал харьковчан закрыть окна

На месте удара по ТЦ на Салтовке работают более 120 спасателей и 30 единиц техники, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.

«Еще локализации пожара нет. Не находитесь возле эпицентра взрыва, закройте все окна, чтобы максимально обезопасить себя от этих веществ. Действительно идет пожар, горит пластик и другие строительные материалы, наверное, вред есть», — отметил Синегубов.

Напомним, взрывы прогремели в Харькове около 16 часов. Мэр Игорь Терехов сообщил, что враг нанес удар по строительному гипермаркету. Позже он уточнил, что есть много раненых и пропавших без вести. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, враг сбросил на гипермаркет два КАБа, возник пожар на площади 15 тысяч квадратных метров. По последним данным Синегубова, два человека погибли и еще 24 пострадали.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 25 мая 2024 в 18:02;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На месте удара по ТЦ на Салтовке работают более 120 спасателей и 30 единиц техники, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.".