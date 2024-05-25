Пожежу в гіпермаркеті на Салтівці локалізували – ДСНС (фото)

Пожежу в будівельному гіпермаркеті в Салтівському районі в Харкові локалізували о 17:45, повідомляють у ДСНС України.

«За попередніми даними, внаслідок авіаударів загинули 2 людини, 24 – постраждало. Триває гасіння пожежі», – додали рятувальники.

Нагадаємо, вибухи прогриміли в Харкові близько 16-ї години. Мер Ігор Терехов повідомив, що ворог завдав удару по будівельному гіпермаркету. Пізніше він уточнив, що є багато поранених та зниклих безвісти. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, ворог скинув на гіпермаркет два КАБи, виникла пожежа на площі 15 тисяч квадратних метрів. За останніми даними Синєгубова, двоє людей загинули та ще 24 постраждали.