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Пожар в гипермаркете на Салтовке локализовали – ГСЧС (фото)

Общество 18:17   25.05.2024
Виктория Яковенко
Пожар в гипермаркете на Салтовке локализовали – ГСЧС (фото) Фото: ГСЧС Украины

Пожар в строительном гипермаркете в Салтовском районе в Харькове был локализован в 17:45, сообщают в ГСЧС Украины.

«По предварительным данным, в результате авиаударов погибли 2 человека, 24 – пострадали. Продолжается тушение пожара», — добавили спасатели.

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Фото: ГСЧС Украины

Напомним, взрывы прогремели в Харькове около 16 часов. Мэр Игорь Терехов сообщил, что враг нанес удар по строительному гипермаркету. Позже он уточнил, что есть много раненых и пропавших без вести. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, враг сбросил на гипермаркет два КАБа, возник пожар на площади 15 тысяч квадратных метров. По последним данным Синегубова, два человека погибли и еще 24 пострадали.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 25 мая 2024 в 18:17;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожар в строительном гипермаркете в Салтовском районе в Харькове был локализован в 17:45, сообщают в ГСЧС Украины.".