Пожар в гипермаркете на Салтовке локализовали – ГСЧС (фото)
Фото: ГСЧС Украины
Пожар в строительном гипермаркете в Салтовском районе в Харькове был локализован в 17:45, сообщают в ГСЧС Украины.
«По предварительным данным, в результате авиаударов погибли 2 человека, 24 – пострадали. Продолжается тушение пожара», — добавили спасатели.
Напомним, взрывы прогремели в Харькове около 16 часов. Мэр Игорь Терехов сообщил, что враг нанес удар по строительному гипермаркету. Позже он уточнил, что есть много раненых и пропавших без вести. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, враг сбросил на гипермаркет два КАБа, возник пожар на площади 15 тысяч квадратных метров. По последним данным Синегубова, два человека погибли и еще 24 пострадали.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: авиаудары, ГСЧС, пожары, спасатели, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 25 мая 2024 в 18:17;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожар в строительном гипермаркете в Салтовском районе в Харькове был локализован в 17:45, сообщают в ГСЧС Украины.".