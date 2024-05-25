Пожар в гипермаркете на Салтовке локализовали – ГСЧС (фото)

Пожар в строительном гипермаркете в Салтовском районе в Харькове был локализован в 17:45, сообщают в ГСЧС Украины.

«По предварительным данным, в результате авиаударов погибли 2 человека, 24 – пострадали. Продолжается тушение пожара», — добавили спасатели.

Напомним, взрывы прогремели в Харькове около 16 часов. Мэр Игорь Терехов сообщил, что враг нанес удар по строительному гипермаркету. Позже он уточнил, что есть много раненых и пропавших без вести. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, враг сбросил на гипермаркет два КАБа, возник пожар на площади 15 тысяч квадратных метров. По последним данным Синегубова, два человека погибли и еще 24 пострадали.