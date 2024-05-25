Сьогодні 25 травня: яке свято та день в історії

25 травня 1521 року імператор Карл V оголосив єретиком Мартіна Лютера. У 1709-му за наказом московського царя Петра I зруйнували Чортомлицьку Січ. У 1787-му в США зібрався Конституційний конвент. У 1810-му почалася Травнева революція, що призвела до утворення Аргентини. У 1926-му вбили Симона Петлюру. У 2014-му в Україні провели позачергові вибори президента – після втечі Януковича. У 2020-му в США вбили чорношкірого американця Джорджа Флойда, що викликало протести у світі під гаслом руху “Black Lives Matter”.

Свята та пам’ятні дати 25 травня

25 травня в Україні – День філолога та День Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, День працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження в Україні (відзначають в останню суботу травня).

У світі: Міжнародний день зниклих безвісти дітей, Міжнародний день героїв боротьби з тоталітаризмом.

Також відзначають: День Африки та початок Всесвітнього тижня надання незалежності колоніальним країнам та народам, Всесвітній день щитоподібної залози, Всесвітній день Таро, Всесвітній день інтер’єру та День дизайнера інтер’єрів (четверта субота травня).

25 травня в історії

25 травня 1521 року імператор Священної Римської Імперії Карл V видав Вормський едикт, яким проголосив єретиком Мартіна Лютера. Детальніше.

25 травня 1709 року за наказом Петра I московські окупанти зруйнували Чортомлицьку Січ. Детальніше.

25 травня 1787 року в США зібрався Конституційний конвент (чи Філадельфійський конвент), який розробив конституцію цієї країни.

З самого початку метою його учасників було просто переглянути та оновити “Статті Конфедерації”, котрі були основним законом у США після проголошення незалежності. Проте у процесі вирішили створити принципово новий документ. Однією з основних причин, через які країна потребувала нової конституції, стала обмеженість у повноваженнях федерального уряду. Він часто не міг вирішувати конфлікти між штатами, а також не мав достатньо влади, щоб збирати податки та повністю залежав фінансово від штатів. Перші спроби “змінити правила гри” почалися ще у 1786-му, коли в Мериленді зібралися представники п’яти штатів, щоб виправити “Статті Конфедерації”. Однак такого представництва було явно замало. На травень 1787-го запланували ширший конвент у Філадельфії. Його призначили на 14 травня, проте роботу розпочали пізніше – 25-го, коли зібралися делегати від 12 із 13 штатів (проігнорував подію Род-Айленд). Участь у роботі Конвенту взяла більшість так званих “батьків-засновників” США, а головою обрали Джорджа Вашингтона.

Під час конституційної дискусії кілька штатів запропонували свої версії проєктів документа. За основу в результаті ухвалили план Вірджинії (з деякими виправленнями). Уже на цьому етапі проявилися розходження між різними штатами в питаннях рабства, які з часом довели країну до Громадянської війни. Проте на етапі розробки конституції позиція рабовласницьких штатів перемогла. Пропозицію заборонити работоргівлю в США відхилили, адже делегати від трьох штатів (Джорджії, Північної Кароліни та Південної Кароліни) заявили, що покинуть Конвент, якщо рішення про таку заборону ухвалять. Отже, затвердили компромісний варіант: Конгресу надали повноваження заборонити рабство на території всіх штатів, але скористатися ними Конгрес міг не раніше, ніж через 20 років після Конвенту. Конвент створив спеціальний комітет, який безпосередньо писав вихідний текст конституції. Він працював із 26 липня по 6 серпня. Надалі цей текст доопрацювали та узгодили всі учасники заходу. Остаточну версію конституції США склали до 17 вересня і відправили до Конгресу.

25 травня 1810 року відбулася ключова подія так званої Травневої революції в Буенос-Айресі. Там бунтівники відправили у відставку представника іспанської колоніальної влади – віцекороля Ріо-де-ла-Плати Бальтасара Ідальго де Сіснероса та розпочали формування тимчасового урядового органу – Першої хунти. Детальніше.

25 травня 1926 року єврейський анархіст Самуїл Шварцбард убив у Парижі Симона Петлюру. Детальніше.

25 травня 2014 року в Україні на тлі російського вторгнення відбулися позачергові вибори президента. Детальніше.

25 травня 2020 року у США поліціянти під час затримання вбили чорношкірого американця Джорджа Флойда. Це спричинило подальші масові протести під гаслом руху “Black Lives Matter”, що охопили не лише Штати, а й інші країни світу. Детальніше.

Церковне свято 25 травня

25 травня відзначають Третє знайдення глави Предтечі й Хрестителя Господнього Йоана. Також християни вшановують пам’ять священномученика Ферапонта, єпископа Кіпрського.

Третє знайдення глави Йоана Предтечі було близько 850 року. Під час заворушень у Константинополі у зв’язку із засланням святителя Йоана Золотоустого главу святого Йоана Предтечі віднесли до міста Емеса. А після набігів сарацин перенесли до Команів, і там під час іконоборчих гонінь заховали в землі. Коли іконопочитання було відновлено, патріарху Ігнатію під час нічної молитви явилося місце, де заховано главу святого. Про це патріарх повідомив імператора. Тоді той надіслав посольство до Команів, і главу втретє знайшли у вказаному патріархом місці. Далі її перенесли до Константинополя. А частина знаходиться на Афоні.

Священномученик Ферапонт, єпископ Кіпрський, був ченцем, а далі єпископом на Кіпрі. Під час гонінь Діоклетіана помер мученицькою смертю. Мощі священномученика спочатку перебували на Кіпрі та прославилися численними чудесами, а в 806 році були перенесені до Константинополя – до новозбудованого храму на честь священномученика Ферапонта.

Народні прикмети

Якщо ранок похмурий – літо буде холодним і дощовим.

Сині хмари ввечері обіцяють зміну погоди.

Що не можна робити 25 травня

Жінці не можна ревнувати чоловіка.

Не можна скупитися.

Не можна залишати на весь день брудний посуд.