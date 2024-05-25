Сегодня 25 мая: какой праздник и день в истории

25 мая 1521 года император Карл V объявил еретиком Мартина Лютера. В 1709-м по приказу московского царя Петра I разрушили Чертомлыкскую Сечь. В 1787-м в США собрался Конституционный конвент. В 1810-м началась Майская революция, приведшая к образованию Аргентины. В 1926-м убили Симона Петлюру. В 2014-м в Украине провели внеочередные выборы президента — после побега Януковича. В 2020-м в США убили чернокожего американца Джорджа Флойда, что вызвало протесты по миру под лозунгом движения «Black Lives Matter».

Праздники и памятные даты 25 мая

25 мая в Украине – День филолога и День Государственной службы специальной связи и защиты информации, День работников издательств, полиграфии и книгораспространения в Украине (отмечают в последнюю субботу мая).

В мире: Международный день пропавших без вести детей, Международный день героев борьбы с тоталитаризмом.

Также отмечают: День Африки и начало Всемирной недели предоставления независимости колониальным странам и народам, Всемирный день щитовидной железы, Всемирный день Таро, Всемирный день интерьера и День дизайнера интерьеров (четвертая суббота мая).

25 мая в истории

25 мая 1521 года император Священной Римской Империи Карл V издал Вормский эдикт, которым провозгласил еретиком Мартина Лютера. Подробнее.

25 мая 1709 года по приказу Петра I московские оккупанты разрушили Чертомлыкскую Сечь. Подробнее.

25 мая 1787 года в США собрался Конституционный конвент (или Филадельфийский конвент), разработавший конституцию этой страны.

С самого начала целью его участников было просто пересмотреть и обновить «Статьи Конфедерации», служившие основным законом в США после провозглашения независимости. Однако в процессе решили создать принципиально новый документ. Одной из основных причин, по которым страна нуждалась в новой конституции, стала ограниченность в полномочиях федерального правительства. Оно часто не могло разрешать конфликты, возникавшие между штатами, а также не имело достаточно власти, чтобы собирать налоги и полностью зависело финансово от штатов. Первые попытки «изменить правила игры» начались еще в 1786-м, когда в Мэриленде собрались представители пяти штатов, чтобы исправить «Статьи Конфедерации». Однако такого представительства было явно недостаточно. На май 1787-го запланировали более широкий конвент в Филадельфии. Его назначили на 14 мая, однако работу начали позже – 25-го, когда собрались делегаты от 12 из 13 штатов (проигнорировал событие Род-Айленд). Участие в работе Конвента приняла большая часть так называемых «отцов-основателей» США, а главой избрали Джорджа Вашингтона.

В ходе конституционной дискуссии несколько штатов предложили свои версии проектов документа. За основу в итоге приняли план Вирджинии (с некоторыми правками). Уже на этом этапе проявились различия между штатами в вопросах рабства, которые со временем довели страну до Гражданской войны. Однако на этапе разработки конституции позиция рабовладельческих штатов победила. Предложение запретить работорговлю в США отклонили, ведь делегаты от трех штатов (Джорджии, Северной Каролины и Южной Каролины) заявили, что покинут Конвент, если решение о таком запрете примут. Так что утвердили компромиссный вариант: Конгрессу предоставили полномочия запретить рабство на территории всех штатов, но воспользоваться ими Конгресс мог не раньше, чем через 20 лет после Конвента. Конвент создал специальный комитет, непосредственно писавший исходный текст конституции. Он работал с 26 июля по 6 августа. В дальнейшем этот текст доработали и согласовали все участники мероприятия. Окончательную версию конституции США составили до 17 сентября и отправили ее в Конгресс.

25 мая 1810 года произошло ключевое событие так называемой Майской революции в Буэнос-Айресе. Там мятежники отправили в отставку представителя испанских колониальных властей – вице-короля Рио-де-ла-Платы Бальтасара Идальго де Сиснероса и приступили к формированию временного правительственного органа – Первой хунты. Подробнее.

25 мая 1926 года еврейский анархист Самуил Шварцбард убил в Париже Симона Петлюру. Подробнее.

25 мая 2014 года в Украине на фоне российского вторжения состоялись внеочередные выборы президента. Подробнее.

25 мая 2020 года в США полицейские во время задержания убили чернокожего американца Джорджа Флойда. Это повлекло за собой дальнейшие массовые протесты под лозунгом движения «Black Lives Matter», охватившие не только Штаты, но и другие страны мира. Подробнее.

Церковный праздник 25 мая

25 мая отмечают Третье обретение главы Иоанна Предтечи. Также христиане чтят память священномученика Ферапонта, епископа Кипрского.

Третье обретение главы Иоанна Предтечи было около 850 года. Во время беспорядков в Константинополе в связи со ссылкой святителя Иоанна Златоуста главу святого Иоанна Предтечи отнесли в город Эмесу. А после набегов сарацин перенесли в Команы и там во время иконоборческих гонений спрятали в земле. Когда иконопочитание восстановили, патриарху Игнатию во время ночной молитвы явилось место, где скрыта глава святого. Об этом патриарх сообщил императору. Тогда тот послал посольство в Команы, и главу третий раз нашли в указанном патриархом месте. Далее ее перенесли в Константинополь. А часть находится на Афоне.

Священномученик Ферапонт, епископ Кипрский, был монахом, а далее — епископом на Кипре. Во время гонений Диоклетиана скончался мученической смертью. Мощи священномученика сначала находились на Кипре и прославились многочисленными чудесами, а в 806 году их перенесли в Константинополь – в новый храм в честь священномученика Ферапонта.

Народные приметы

Если утро пасмурное — лето будет холодным и дождливым.

Синие тучи вечером обещают перемену погоды.

Что нельзя делать 25 мая

Жене нельзя ревновать мужа.

Нельзя жадничать.

Нельзя оставлять на весь день грязную посуду.