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Саммит мира в Швейцарии: что в декларации, поддержанной 84 участниками

Мир 15:56   16.06.2024
Елена Нагорная
Саммит мира в Швейцарии: что в декларации, поддержанной 84 участниками Фото: Telegram Владимира Зеленского

Итоговую декларацию на Саммите мира в Швейцарии подписало подавляющее большинство участников — 80 стран и четыре организации (всего 101 участник), сообщает Радио Свобода.

Среди воздержавшихся от подписания — ОАЭ, Индия, Бразилия, Саудовская Аравия, Мексика, Индонезия, ЮАР и Таиланд.

Текст декларации опубликовал Офис президента. В документе участники отмечают, что собрались в Швейцарии 15-16 июня, чтобы «активизировать диалог на высоком уровне о путях к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру для Украины», а саммит построен на предыдущих дискуссиях, состоявшихся на основе украинской Формулы мира и других мирных предложений, которые соответствуют международному праву, включая Устав ООН.

Участники подтвердили общее видение по таким важным аспектам:

▪️ Украинские атомные электростанции и установки, в частности ЗАЭС, должны работать безопасно и защищённо под полным суверенным контролем Украины, в соответствии с принципами МАГАТЭ и под ее наблюдением. Любая угроза или использование ядерного оружия в контексте войны в Украине недопустимы.

▪️ Нападения на торговые суда, гражданские порты и гражданскую портовую инфраструктуру являются неприемлемыми. Украинская сельскохозяйственная продукция должна безопасно и свободно поставляться заинтересованным третьим странам.

▪️Все военнопленные должны быть освобождены путем полного обмена. Все депортированные и незаконно перемещенные украинские дети и все другие украинские незаконно удерживаемые гражданские лица должны быть возвращены в Украину.

Также подписанты считают, что достижение мира требует привлечения и диалога между всеми сторонами.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что декларация будет открыта к присоединению другими странами и после завершения саммита.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 16 июня 2024 в 15:56;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Итоговую декларацию на Саммите мира в Швейцарии подписало подавляющее большинство участников — 80 стран и четыре организации (всего 101 участник)".