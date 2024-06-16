Саммит мира в Швейцарии: что в декларации, поддержанной 84 участниками
Итоговую декларацию на Саммите мира в Швейцарии подписало подавляющее большинство участников — 80 стран и четыре организации (всего 101 участник), сообщает Радио Свобода.
Среди воздержавшихся от подписания — ОАЭ, Индия, Бразилия, Саудовская Аравия, Мексика, Индонезия, ЮАР и Таиланд.
Текст декларации опубликовал Офис президента. В документе участники отмечают, что собрались в Швейцарии 15-16 июня, чтобы «активизировать диалог на высоком уровне о путях к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру для Украины», а саммит построен на предыдущих дискуссиях, состоявшихся на основе украинской Формулы мира и других мирных предложений, которые соответствуют международному праву, включая Устав ООН.
Участники подтвердили общее видение по таким важным аспектам:
▪️ Украинские атомные электростанции и установки, в частности ЗАЭС, должны работать безопасно и защищённо под полным суверенным контролем Украины, в соответствии с принципами МАГАТЭ и под ее наблюдением. Любая угроза или использование ядерного оружия в контексте войны в Украине недопустимы.
▪️ Нападения на торговые суда, гражданские порты и гражданскую портовую инфраструктуру являются неприемлемыми. Украинская сельскохозяйственная продукция должна безопасно и свободно поставляться заинтересованным третьим странам.
▪️Все военнопленные должны быть освобождены путем полного обмена. Все депортированные и незаконно перемещенные украинские дети и все другие украинские незаконно удерживаемые гражданские лица должны быть возвращены в Украину.
Также подписанты считают, что достижение мира требует привлечения и диалога между всеми сторонами.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что декларация будет открыта к присоединению другими странами и после завершения саммита.
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- Категории: Мир, Украина; Теги: декларация, саммит мира, швейцария;
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- • Дата публикации материала: 16 июня 2024 в 15:56;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Итоговую декларацию на Саммите мира в Швейцарии подписало подавляющее большинство участников — 80 стран и четыре организации (всего 101 участник)".