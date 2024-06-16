Саміт миру у Швейцарії: що в декларації, яку підтримали 84 учасники
Підсумкову декларацію на Саміті миру у Швейцарії підписала переважна більшість учасників – 80 країн та чотири організації (всього 101 учасник), повідомляє Радіо Свобода.
Серед тих, хто утримався від підписання – ОАЕ, Індія, Бразилія, Саудівська Аравія, Мексика, Індонезія, ПАР та Таїланд.
Текст декларації опублікував Офіс президента. У документі учасники зазначають, що зібралися у Швейцарії 15-16 червня, щоб “посилити діалог на високому рівні щодо шляхів до всеосяжного, справедливого та стійкого миру для України”, а саміт побудований на попередніх дискусіях, що відбулися на основі української Формули світу та інших мирних пропозицій, які відповідають міжнародному праву, включно зі Статутом ООН.
Учасники підтвердили спільне бачення щодо таких важливих аспектів:
▪️ Українські атомні електростанції та установки, зокрема ЗАЕС, повинні працювати безпечно та захищено під повним суверенним контролем України й відповідно до принципів МАГАТЕ та під її наглядом. Будь-яка загроза або використання ядерної зброї в контексті війни в Україні є недопустимими.
▪️ Напади на торговельні судна, цивільні порти та цивільну портову інфраструктуру є неприйнятними. Українська сільськогосподарська продукція має безпечно та вільно постачатися зацікавленим третім країнам.
▪️Усі військовополонені мають бути звільнені шляхом повного обміну. Усі депортовані та незаконно переміщені українські діти та всі інші українські незаконно утримувані цивільні особи мають бути повернуті в Україну.
Також підписанти вважають, що досягнення миру потребує залучення та діалогу між усіма сторонами.
Раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що декларація буде відкрита для підписання іншими країнами й після завершення саміту.
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- Категорії: Світ, Україна; Теги: декларация, саммит мира, швейцария;
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Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Підсумкову декларацію на Саміті миру у Швейцарії підписала переважна більшість учасників – 80 країн та чотири організації (всього 101 учасник), повідомляє Радіо Свобода.".