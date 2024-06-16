Бутусов показал, как выглядит «абсолютный ноль» у Липцев под Харьковом (видео)

Украинский журналист, редактор «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов побывал на передовой в районе села Липцы на севере Харьковщины, где держит оборону 13-я бригада НГУ «Хартия».

Как рассказал Бутусов, 12 мая, на второй день нового наступления на Харьковском направлении, оккупанты почти дошли до окраин Липцев, но 13 мая спецназовцы совместно с бойцами «Хартии» выбили их из посадок.

В своем репортаже Бутусов показал множество тел российских военных, ликвидированных там в том числе в ближних боях. Также журналист побывал на «абсолютном нуле». Один из военных рассказал, что наибольшие потери защитникам наносят не вражеские артиллерия и пехота, а дроны.

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Ранее Бутусов, находясь в Липцах, описал, как отбивают атаки врага на севере от Харькова.