Бутусов показал, как выглядит «абсолютный ноль» у Липцев под Харьковом (видео)
Украинский журналист, редактор «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов побывал на передовой в районе села Липцы на севере Харьковщины, где держит оборону 13-я бригада НГУ «Хартия».
Как рассказал Бутусов, 12 мая, на второй день нового наступления на Харьковском направлении, оккупанты почти дошли до окраин Липцев, но 13 мая спецназовцы совместно с бойцами «Хартии» выбили их из посадок.
В своем репортаже Бутусов показал множество тел российских военных, ликвидированных там в том числе в ближних боях. Также журналист побывал на «абсолютном нуле». Один из военных рассказал, что наибольшие потери защитникам наносят не вражеские артиллерия и пехота, а дроны.
Внимание! Видео 18+, присутствуют мертвые тела и ненормативная лексика
Ранее Бутусов, находясь в Липцах, описал, как отбивают атаки врага на севере от Харькова.
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- Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: Бутусов, липцы, хартия, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 16 июня 2024 в 22:03;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинский журналист, редактор «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов побывал на передовой в районе села Липцы на севере Харьковщины, где держит оборону 13-я бригада НГУ «Хартия»".