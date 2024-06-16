Бутусов показав, який вигляд має “абсолютний нуль” біля Липців (відео)

Український журналіст, редактор “Цензор.НЕТ” Юрій Бутусов побував на передовій у районі села Липці на півночі Харківщини, де тримає оборону 13-та бригада НГУ “Хартія”.

Як розповів Бутусов, 12 травня, на другий день нового наступу на Харківському напрямку, окупанти майже дійшли до околиць Липців, але 13 травня спецпризначенці спільно з бійцями “Хартії” вибили їх із посадок.

У своєму репортажі Бутусов показав безліч тіл російських військових, ліквідованих там зокрема у ближніх боях. Також журналіст побував на “абсолютному нулі”. Один із військових розповів, що найбільших втрат захисникам завдають не ворожі артилерія та піхота, а дрони.

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Раніше Бутусов, перебуваючи у Липцях, описав, як відбивають атаки ворога на півночі від Харкова.