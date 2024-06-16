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Бутусов показав, який вигляд має “абсолютний нуль” біля Липців (відео)

Події 22:03   16.06.2024
Олена Нагорна
Бутусов показав, який вигляд має “абсолютний нуль” біля Липців (відео)

Український журналіст, редактор “Цензор.НЕТ” Юрій Бутусов побував на передовій у районі села Липці на півночі Харківщини, де тримає оборону 13-та бригада НГУ “Хартія”.

Як розповів Бутусов, 12 травня, на другий день нового наступу на Харківському напрямку, окупанти майже дійшли до околиць Липців, але 13 травня спецпризначенці спільно з бійцями “Хартії” вибили їх із посадок.

У своєму репортажі Бутусов показав безліч тіл російських військових, ліквідованих там зокрема у ближніх боях. Також журналіст побував на “абсолютному нулі”. Один із військових розповів, що найбільших втрат захисникам завдають не ворожі артилерія та піхота, а дрони.

Увага! Відео 18+, присутні мертві тіла та ненормативна лексика

Раніше Бутусов, перебуваючи у Липцях, описав, як відбивають атаки ворога на півночі від Харкова.

Читайте також: Що зараз відбувається під Липцями на півночі Харківщини, розповіли у НГУ

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Червня 2024 в 22:03;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Український журналіст, редактор “Цензор.НЕТ” Юрій Бутусов побував на передовій у районі села Липці на півночі Харківщини, де тримає оборону 13-та бригада НГУ “Хартія”".