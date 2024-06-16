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Що зараз відбувається під Липцями на півночі Харківщини, розповіли в НГУ

Події 12:13   16.06.2024
Олена Нагорна
Що зараз відбувається під Липцями на півночі Харківщини, розповіли в НГУ

На Липцівському напрямку на півночі Харківщини ініціатива залишається в руках українських захисників, розповів Герой України, офіцер відділення розвитку бригади “Рубіж” НГУ Віталій Литвин.

“Ми зараз покращуємо там тактичне становище спільно з бригадою “Хартія”. Ворога трохи відкинули від Липців та намагаємося там стабілізувати. Але ворог перегруповується, покращує свої інженерно-фортифікаційні споруди та постійно підтягує резерви. Проте зараз на тому напрямку ініціатива в наших руках. Не так, як у Вовчанську, де противник зараз бореться і проводить також штурмові дії. На нашому напрямку ситуація стабільна, контрольована, але тяжка, тому що противник постійно завдає авіаударів керованими авіабомбами по позиціях Сил оборони вглиб логістичних шляхів і так само по Харкову”, — сказав Литвин.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Червня 2024 в 12:13;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Липцівському напрямку на півночі Харківщини ініціатива залишається в руках українських захисників, розповів Герой України, офіцер відділення розвитку бригади “Рубіж” НГУ Віталій Литвин".