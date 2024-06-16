Майже дві сотні солдатів втратила РФ за добу на півночі Харківщини – Генштаб

Ворог безуспішно атакував підрозділи Сил оборони у районі Вовчанська Харківської області, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 10:00.

Втрати супротивника на Харківському напрямку за минулу добу склали: понад 180 осіб убитими та пораненими, знищені ББМ, дві артилерійські системи та чотири автомобілі.

Як додав в етері нацмарафону речник ОТУВ “Харків” Юрій Повх, також пошкоджень зазнали п’ять ворожих артилерійських систем, три автомобілі та чотири одиниці спецтехніки, знищені приблизно 30 укриттів та пункт зберігання боєприпасів.