Майже дві сотні солдатів втратила РФ за добу на півночі Харківщини – Генштаб
Ворог безуспішно атакував підрозділи Сил оборони у районі Вовчанська Харківської області, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 10:00.
Втрати супротивника на Харківському напрямку за минулу добу склали: понад 180 осіб убитими та пораненими, знищені ББМ, дві артилерійські системи та чотири автомобілі.
Як додав в етері нацмарафону речник ОТУВ “Харків” Юрій Повх, також пошкоджень зазнали п’ять ворожих артилерійських систем, три автомобілі та чотири одиниці спецтехніки, знищені приблизно 30 укриттів та пункт зберігання боєприпасів.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Червня 2024 в 11:03;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ворог безуспішно атакував підрозділи Сил оборони у районі Вовчанська Харківської області, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 10:00".