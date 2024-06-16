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Машовець припускає, що окупанти на заводі у Вовчанську можуть бути приречені

Політика 10:45   16.06.2024
Олена Нагорна
Машовець припускає, що окупанти на заводі у Вовчанську можуть бути приречені

До двох сотень військових РФ (включно з пораненими та мертвими) знаходяться зараз на території Агрегатного заводу у Вовчанську Харківської області, інформує військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець.

За його словами, окупанти були змушені засісти на території підприємства після невдалої спроби форсувати річку Вовча вздовж вулиці Металіста, нарвавшись на щільний вогонь Сил оборони.

“Вони хочуть пити, їсти, курити та їм потрібні патрони з гранатами. Що довше там сидять, то швидше все це у них закінчується. Деблокувати їх можуть з боку районної лікарні через вулицю Шевченка, поки “колеги” утримують район ліцею №2. Але якщо наші їх звідти виб’ють, ті, що засіли на Агрегатному, – приречені”, – вважає аналітик. 

Щоб пробити коридор до заводу, продовжив Машовець, супротивнику треба подолати район будівлі міськради, перетнути вулиці Леніна та Пушкінську. І все це – під щільним вогнем передових підрозділів ЗСУ, які відстежують ситуацію. Якщо ворог швидко не реалізує таку операцію, за оцінками аналітика, окупанти на Агрегатному заводі довго не протримаються.

Нагадаємо, американський Інститут вивчення війни (ISW) не підтверджує, що українські сили оточили до 400 російських військових і взяли в полон десятки окупантів у Вовчанську.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Червня 2024 в 10:45;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "До двох сотень військових РФ (включно з пораненими та мертвими) знаходяться зараз на території Агрегатного заводу у Вовчанську Харківської області, інформує військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець.".