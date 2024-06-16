Машовець припускає, що окупанти на заводі у Вовчанську можуть бути приречені
До двох сотень військових РФ (включно з пораненими та мертвими) знаходяться зараз на території Агрегатного заводу у Вовчанську Харківської області, інформує військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець.
За його словами, окупанти були змушені засісти на території підприємства після невдалої спроби форсувати річку Вовча вздовж вулиці Металіста, нарвавшись на щільний вогонь Сил оборони.
“Вони хочуть пити, їсти, курити та їм потрібні патрони з гранатами. Що довше там сидять, то швидше все це у них закінчується. Деблокувати їх можуть з боку районної лікарні через вулицю Шевченка, поки “колеги” утримують район ліцею №2. Але якщо наші їх звідти виб’ють, ті, що засіли на Агрегатному, – приречені”, – вважає аналітик.
Щоб пробити коридор до заводу, продовжив Машовець, супротивнику треба подолати район будівлі міськради, перетнути вулиці Леніна та Пушкінську. І все це – під щільним вогнем передових підрозділів ЗСУ, які відстежують ситуацію. Якщо ворог швидко не реалізує таку операцію, за оцінками аналітика, окупанти на Агрегатному заводі довго не протримаються.
Нагадаємо, американський Інститут вивчення війни (ISW) не підтверджує, що українські сили оточили до 400 російських військових і взяли в полон десятки окупантів у Вовчанську.
Новини за темою:
- Категорії: Політика, Суспільство, Харків; Теги: агрегатный завод, вовчанськ, Машовець, окружение, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Машовець припускає, що окупанти на заводі у Вовчанську можуть бути приречені»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 16 Червня 2024 в 10:45;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "До двох сотень військових РФ (включно з пораненими та мертвими) знаходяться зараз на території Агрегатного заводу у Вовчанську Харківської області, інформує військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець.".