Машовец допускает, что оккупанты на Агрегатном в Волчанске могут быть обречены

До двух сотен военных РФ (включая раненых и мертвых) находятся сейчас на территории Агрегатного завода в Волчанске Харьковской области, информирует военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец.

По его словам, оккупанты были вынуждены засесть на территории предприятия после неудачной попытки форсировать реку Волчья вдоль улицы Металлиста, нарвавшись на плотный огонь Сил обороны.

“Они хотят пить, есть, курить и им нужны патроны с гранатами. Чем дольше там сидят, тем скорее все это у них заканчивается. Деблокировать их могут со стороны районной больницы, через улицу Шевченко, пока «коллеги» удерживают район лицея №2. Но если наши их оттуда выбьют, засевшие на Агрегатном — обречены”, — считает аналитик.

Чтобы пробить коридор к заводу, продолжил Машовец, противнику нужно преодолеть район здания горсовета, пересечь улицы Ленина и Пушкинскую. И все это — под плотным огнем передовых подразделений ВСУ, которые внимательно отслеживают ситуацию. Если враг быстро не реализует такую операцию, по оценкам аналитика, оккупанты на Агрегатном заводе долго не продержатся.

Напомним, американский Институт изучения войны (ISW) не подтверждает, что украинские силы окружили до 400 российских военных и взяли в плен десятки оккупантов в Волчанске.