Почти две сотни солдат потеряла РФ за сутки на севере Харьковщины — Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
Враг безуспешно атаковал подразделения Сил обороны в районе Волчанска Харьковской области, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 10:00.
Потери противника на Харьковском направлении за минувшие сутки составили: более 180 человек убитыми и ранеными, уничтоженные ББМ, две артиллерийские системы и четыре автомобиля.
Как добавил в эфире нацмарафона пресс-секретарь ОТГВ «Харьков» Юрий Повх, также повреждения получили пять вражеских артиллерийских систем, три автомобиля и четыре единицы спецтехники, уничтожены около 30 укрытий и один пункт хранения боеприпасов.
Читайте также: Машовец допускает, что оккупанты на Агрегатном в Волчанске могут быть обречены
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атаки, волчанск, генштаб, Харьковское направление;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Почти две сотни солдат потеряла РФ за сутки на севере Харьковщины — Генштаб»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 16 июня 2024 в 11:03;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враг безуспешно атаковал подразделения Сил обороны в районе Волчанска Харьковской области, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 10:00.".