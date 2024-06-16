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Почти две сотни солдат потеряла РФ за сутки на севере Харьковщины — Генштаб

Происшествия 11:03   16.06.2024
Елена Нагорная
Почти две сотни солдат потеряла РФ за сутки на севере Харьковщины — Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

Враг безуспешно атаковал подразделения Сил обороны в районе Волчанска Харьковской области, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 10:00.

Потери противника на Харьковском направлении за минувшие сутки составили: более 180 человек убитыми и ранеными, уничтоженные ББМ, две артиллерийские системы и четыре автомобиля.

Как добавил в эфире нацмарафона пресс-секретарь ОТГВ «Харьков» Юрий Повх, также повреждения получили пять вражеских артиллерийских систем, три автомобиля и четыре единицы спецтехники, уничтожены около 30 укрытий и один пункт хранения боеприпасов.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 16 июня 2024 в 11:03;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Враг безуспешно атаковал подразделения Сил обороны в районе Волчанска Харьковской области, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 10:00.".