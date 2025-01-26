Live
  • Нд 26.01.2025
  • Харків  +5°С
  • USD 41.98
  • EUR 43.67

Військові РФ просунулися за Оскіл на Харківщині завдяки туману – НГУ (відео)

Фронт 17:34   26.01.2025
Олена Нагорна
Військові РФ просунулися за Оскіл на Харківщині завдяки туману – НГУ (відео) Скриншот

Переправці військових РФ через річку Оскіл поблизу Дворічної та Западного Куп’янського району Харківської області з подальшим просуванням на правобережжі сприяв туман, розповів в етері нацмарафону командир батальйону безпілотних систем Antares 4-ї бригади НГУ «Рубіж» Руслан Піддубний.

“У принципі в туманну погоду і відбулося просування через річку Оскіл. Воно незначне. Хочу зазначити, що там дуже важка місцевість”, – пояснив оборонець.

За його словами, російські військові не припиняють спроб форсувати річку, але повноцінній операції з використанням важкої техніки заважає те, що Оскіл не вкрився кригою.

“Окупанти використовують малі плавзасоби, наприклад, надувні човни. І переважно з п’яти-десяти осіб вночі або під час туманної погоди роблять це просування. Що і відбулося там, що ви зараз бачите на DeepState. Після переправи ці групи намагаються сховатися в лісопосадках, очікуючи підкріплення. Якщо їх не буде виявлено, то це підкріплення вже буде налічувати від 20 осіб, якщо скласти це зі штурмовою групою, яка вже просунулася. І перша група, яка просувається, знає вже наші слабкі сторони. І іншим групам просуватися, на жаль, простіше”, – констатував Піддубний.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Читайте також: «Спочатку Куп’янськ, потім Бурлук» – Машовець про кризу у районі Дворічної

Автор: Олена Нагорна
Популярно
На півночі Харківщини та на Куп’янському напрямку йдуть бої – Генштаб на 16:00
На півночі Харківщини та на Куп’янському напрямку йдуть бої – Генштаб на 16:00
26.01.2025, 16:19
Військові РФ просунулися за Оскіл на Харківщині завдяки туману – НГУ (відео)
Військові РФ просунулися за Оскіл на Харківщині завдяки туману – НГУ (відео)
26.01.2025, 17:34
Новини Харкова – головне за 26 січня: бомбардування Куп’янська, атака БпЛА
Новини Харкова – головне за 26 січня: бомбардування Куп’янська, атака БпЛА
26.01.2025, 18:07
Бомбардування Куп’янська і порятунок літньої пораненої: опубліковано відео
Бомбардування Куп’янська і порятунок літньої пораненої: опубліковано відео
26.01.2025, 18:01
«Спочатку Куп’янськ, потім Бурлук» – Машовець про кризу у районі Дворічної
«Спочатку Куп’янськ, потім Бурлук» – Машовець про кризу у районі Дворічної
26.01.2025, 13:22
“Шахед” впав у Харкові вночі: пошкодження приватних домів показала прокуратура
“Шахед” впав у Харкові вночі: пошкодження приватних домів показала прокуратура
26.01.2025, 12:03

Новини за темою:

17:34
Військові РФ просунулися за Оскіл на Харківщині завдяки туману – НГУ (відео)
13:22
«Спочатку Куп’янськ, потім Бурлук» – Машовець про кризу у районі Дворічної
07:48
Чи просунулися війська РФ на півночі Харківщини та під Куп’янськом – дані ISW
11:48
Зрадником виявився екскоп: 12 років тюрми отримав поліцейський із Куп’янська
08:02
“Це справжній терор”: Беседін про добу в Куп’янській громаді

Ви читали новину: «Військові РФ просунулися за Оскіл на Харківщині завдяки туману – НГУ (відео)»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 26 Січня 2025 в 17:34;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Переправці військових РФ через річку Оскіл поблизу Дворічної та Западного Куп’янського району Харківської області з подальшим просуванням на правобережжі сприяв туман".