Військові РФ просунулися за Оскіл на Харківщині завдяки туману – НГУ (відео)
Переправці військових РФ через річку Оскіл поблизу Дворічної та Западного Куп’янського району Харківської області з подальшим просуванням на правобережжі сприяв туман, розповів в етері нацмарафону командир батальйону безпілотних систем Antares 4-ї бригади НГУ «Рубіж» Руслан Піддубний.
“У принципі в туманну погоду і відбулося просування через річку Оскіл. Воно незначне. Хочу зазначити, що там дуже важка місцевість”, – пояснив оборонець.
За його словами, російські військові не припиняють спроб форсувати річку, але повноцінній операції з використанням важкої техніки заважає те, що Оскіл не вкрився кригою.
“Окупанти використовують малі плавзасоби, наприклад, надувні човни. І переважно з п’яти-десяти осіб вночі або під час туманної погоди роблять це просування. Що і відбулося там, що ви зараз бачите на DeepState. Після переправи ці групи намагаються сховатися в лісопосадках, очікуючи підкріплення. Якщо їх не буде виявлено, то це підкріплення вже буде налічувати від 20 осіб, якщо скласти це зі штурмовою групою, яка вже просунулася. І перша група, яка просувається, знає вже наші слабкі сторони. І іншим групам просуватися, на жаль, простіше”, – констатував Піддубний.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Січня 2025 в 17:34;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Переправці військових РФ через річку Оскіл поблизу Дворічної та Западного Куп’янського району Харківської області з подальшим просуванням на правобережжі сприяв туман".