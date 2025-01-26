Военные РФ продвинулись за Оскол на Харьковщине благодаря туману — НГУ (видео)

Переправке военных РФ через реку Оскол вблизи Двуречной и Западного Купянского района Харьковской области с последующим продвижением на правобережье способствовал туман, рассказал в эфире нацмарафона командир батальона беспилотных систем Antares 4-й бригады НГУ «Рубеж» Руслан Поддубный.

«В принципе в туманную погоду и произошло продвижение через реку Оскол. Оно незначительное. Хочу отметить, что там очень тяжелая местность», — пояснил защитник.

По его словам, российские военные не прекращают попыток форсировать реку, но полноценной операции с использованием тяжелой техники мешает то, что Оскол не покрылся льдом.

«Оккупанты используют малые плавсредства, например, надувные лодки. И в основном из пяти-десяти человек ночью или во время туманной погоды делают это продвижение. Что и произошло там, что вы сейчас видите на DeepState. После переправы эти группы пытаются спрятаться в лесопосадках, ожидая подкрепления. Если они не будут обнаружены, то это подкрепление уже будет насчитывать от 20 человек, если сложить это со штурмовой группой, которая уже продвинулась. И первая группа, которая продвигается, знает уже наши слабые стороны. И другим группам продвигаться, к сожалению, проще», — констатировал Поддубный.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»