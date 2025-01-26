«Сначала Купянск, потом Бурлук» — Машовец о кризисе в Двуречной на Харьковщине

“Достаточно глубокий прорыв” войск РФ за реку Оскол в Двуречную фактически с захватом поселка открывает перед противником ряд возможностей, в частности обойти Купянск с севера, а также организовать одновременное наступление на Великий Бурлук из Волчанска и Двуречной.

Такое мнение выразил в Telegram обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец. Он заявил, что кризис в районе Двуречной разрастается.

“Судя по всему, украинское командование не в силах его купировать, не говоря о том, чтобы ликвидировать. Российские войска активно расширяют свой плацдарм на правом берегу реки Оскол и это уже вполне способно оказывать оперативное значение, а именно на ситуацию – как в общем в районе Купянска, так и на ситуацию на Волчанском направлении”, — пишет Машовец.

По его словам, плацдарм противника южнее Двуречной может стать трамплином для проведения им активных действий на Купянском и Волчанском направлениях.

“Я имею в виду решение поставленной перед ними политическим российским руководством основной задачи на всем Харьковском направлении – возвращения восточной части Харьковской области (всего, что находится восточнее реки Северский Донец) под российский контроль”, — пояснил аналитик.

Дальнейшее наращивание усилий противником уже на правом берегу Оскола повлечет для него ряд трудностей, но сейчас с 69-й мотострелковой дивизией 6-й общевойсковой армии РФ в районе Двуречной ведут бои подразделения ВСУ с «весьма скромными боевыми возможностями», пишет Машовец. По данным аналитика, передовые подразделения 69-й мотострелковой дивизии практически полностью взяли под свой контроль Двуречную (ВСУ еще удерживают какую-то часть ее северной окраины), прорвались за дорогу Купянск-Двуречная на участке между Западным и Двуречной и стремятся обойти Западное с юго-запада, действуя с позиций в лесном массиве восточнее села, вдоль дороги, ведущей на Кондрашевку.

Войска РФ практически вплотную подтянули к Осколу соответствующие технику и оборудование и, скорее всего, с дальнейшим расширением своего плацдарма в районе Двуречной пустят ее в ход в значительном масштабе, продолжил Машовец. На этом направлении противник активно использует основную массу артиллерии всей 6-й общевойсковой армии.

Эксперт предполагает, что в случае расширения плацдарма в районе Двуречной россияне могут наращивать усилия на правом берегу Оскола силами 25-й отдельной мотострелковой бригады, а также главными силами 69-й мотострелковой дивизии, которые могут перебросить туда с Волчанского направления. Не исключает аналитик и помощь какой-либо из частей 47-й танковой дивизии ГВ “Запад”.

Дальнейшие перспективы, по мнению Машовца, сводятся к двум сценариям — наступление на Купянск или же на Великий Бурлук, что потребует, очевидно, одновременных действий с плацдарма в районе Двуречной и со стороны Волчанска.

“Вариант «и туда, и сюда» пока не рассматриваем из-за очевидного наличия для таких «подвигов» целого воза проблем у противника… Хотя тут есть определенный нюанс, определяемый все тем же наличием необходимых сил и средств у него и текущей обстановкой, которые делают вариант с Купянском наиболее вероятным. Хотя, понятно, что с точки зрения оперативной целесообразности вариант с Бурлуком выглядит – ну очень заманчиво”, — считает эксперт.

Он пояснил, что в обоих случаях силами одной 6-й общевойсковой армии противнику не обойтись, поэтому в сценарии с Купянском ему потребуется привлекать силы 1-й танковой армии и 20-й общевойсковой армии (ГВ “Запад”), а в сценарии с Великим Бурлуком – часть войск из состава ГВ “Север” (14-й и 11-й армейские корпуса).

В пользу варианта с Купянском, продолжил Машовец, работает уже развернутая на Купянском направлении 1-я танковая армия противника, и в случае реализации силами его 1-й танковой армии варианта с плацдармом южнее Купянска (как и севернее, в районе Двуречной, силами 6-й общевойсковой армии) многие проблемы для него будут сняты с повестки дня.

“На данный момент целый ряд попыток противника проделать именно это в районе села Сеньково закончились для него неудачей. Ибо для этого противнику мало того, что требуется переправиться через Оскол на этом участке более-менее значительными силами, чтобы иметь возможность закрепиться, но и, собственно, расширить сам прорыв к самому Осколу в районе Кругляковки. Прошлая попытка противника занять села Колесниковка и Загрызово закончилась для него неудачей. ВСУ контратаковали в районе первой, оттеснили противника южнее и отразили атаки на второе село”, — написал аналитики.

“Потому, скорее всего, сначала Купянск, а потом Бурлук”, — подытожил Машовец.

